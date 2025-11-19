दिल्ली की खान मार्केट का कितना है किराया, दुनिया में किस नंबर पर; रिपोर्ट में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली का खान मार्केट दुनिया के महंगे हाई-स्ट्रीट रिटेल लोकेशनों की सूची में एक पायदान खिसककर 24वें स्थान पर पहुंच गया है. कशमैन एंड वेकफील्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यहां का सालाना किराया 223 डॉलर प्रति स्क्वायर फुट है।

दिल्ली का खान मार्केट दुनिया के महंगे हाई-स्ट्रीट रिटेल लोकेशनों की सूची में एक पायदान खिसककर 24वें स्थान पर पहुंच गया है. कशमैन एंड वेकफील्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यहां का सालाना किराया 223 डॉलर प्रति वर्ग फुट है। भारतीय रुपयों में यह 19500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। पिछले साल यह मार्केट 23वें नंबर पर था। इसके बावजूद खान मार्केट देश का सबसे महंगा हाई-स्ट्रीट बना हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि लंदन का न्यू बॉन्ड स्ट्रीट दुनिया का सबसे महंगा रिटेल डेस्टिनेशन बन गया है, जहां किराया 2,231 डॉलर प्रति वर्ग फुट है. मिलान की वाया मोंटे नेपोलेओने दूसरे और न्यूयॉर्क की अपर 5 एवेन्यू तीसरे स्थान पर है। कशमैन एंड वेकफील्ड की ‘मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड 2025’ रिपोर्ट 138 प्रमुख रिटेल लोकेशनों के किरायों पर आधारित है। इस ग्लोबल इंडेक्स में हांगकांग का चिम सा चुई चौथे, पेरिस का शॉंप्स-एलीजे पांचवें और टोक्यो का गिंजा छठे स्थान पर है।

इस मामले पर बात रते हुए कंपनी के मुंबई और न्यू बिजनेस के एक्जिक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सराफ ने कहा कि भारत के हाई-स्ट्रीट लोकेशन तेजी से मजबूत हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। खान मार्केट, कनॉट प्लेस और गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट जैसे स्थान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ब्रांडों को आकर्षित कर रहे हैं। सीमित मॉल सप्लाई के बीच ये हाई-स्ट्रीट रिटेलरों के लिए रणनीतिक केंद्र बन गए हैं।