24 दिन बाद हवा में सुधार… फिर भी दिल्ली का गुस्सा फूटा, जंतर-मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन
हवा में सुधार के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हवा ‘बहुत खराब’ बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच लोगों ने विरोध तेज कर दिया है और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की बात कही गई है।
दिल्ली की हवा में रविवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 9 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 268 रहा, जो ‘पुअर’ कैटेगरी में आता है। यह आंकड़ा शनिवार के 305 के मुकाबले कम है और करीब 24 दिनों बाद प्रदूषण स्तर में पहली उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हवा ‘बहुत खराब’ बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच लोगों ने विरोध तेज कर दिया है। एक वायरल पोस्ट में राजधानी के निवासियों से 30 नवंबर को दोपहर 2 से 5 बजे जन्तर-मंतर पर जुटने की अपील की गई है।
दिल्ली के शादिपुर में AQI 331, आरके पुरम में 303 और जहांगीरपुरी में 323 रहा, जबकि नेहरू नगर में 316 और दिलशाद गार्डन में 304 रिकॉर्ड किया गया। ये सभी स्टेशन ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में आते हैं। कुल 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल पांच रविवार सुबह ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में थे, जबकि बाकी ‘पुअर’ स्तर पर रहे। आनंद विहार का AQI 282 और पतपड़गंज का 280 दर्ज किया गया। एनसीआर में फरीदाबाद 174 (मॉडरेट), नोएडा 266 और गाजियाबाद 260 पर रहा।
CPCB मानकों के अनुसार, AQI 0–50 ‘गुड’, 51–100 ‘सैटिस्फैक्टरी’, 101–200 ‘मॉडरेट’, 201–300 ‘पुअर’, 301–400 ‘वेरी पुअर’ और 401–500 ‘सीवियर’ माना जाता है। दिल्ली में 29 नवंबर तक लगातार 23 दिनों तक AQI 300 से ऊपर रहा, जो 2019 के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि है जब हवा ‘बहुत खराब’ या उससे भी बदतर रही।
प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच नागरिक समूहों ने विरोध तेज कर दिया है। एक वायरल पोस्ट में राजधानी के निवासियों से 30 नवंबर को दोपहर 2 से 5 बजे जन्तर-मंतर पर जुटने की अपील की गई है। पोस्ट में कहा गया कि लोग धूल भरी हवा में सांस ले रहे हैं, धूप नहीं मिल रही और लगातार शोरगुल में रह रहे हैं। पोस्ट में दिल्ली की रिज के लगातार हो रहे नुकसान का भी मुद्दा उठाया गया है।
इसके अलावा, 3 दिसंबर को भी जन्तर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ‘माय राइट टू ब्रीद’, ‘वॉरियर मॉम्स’ जैसे कई नागरिक संगठन इसमें शामिल होंगे, जबकि NSUI ने भी समर्थन की घोषणा की है। इससे पहले 23 नवंबर को इंडिया गेट पर भी नागरिकों ने खराब हवा के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो पुलिस हटाने के दौरान मिर्च स्प्रे विवाद के चलते अफरातफरी में बदल गया था।