…दिल्ली-एनसीआर हर सर्दी में दम घुटने से जूझेगा; बढ़ते प्रदूषण पर BJP ने क्यों कह दी ऐसी बात

संक्षेप: दिवाली के एक दिन बाद यानी आज राजधानी में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण का स्तर का बढ़ने पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पर दबाव था कि वह पटाखों को बिकवाए।

दिवाली आते-आते दिल्ली एनसीआर की हवा फिर खराब हो गई। एयर क्लालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 के प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। इस बीच दिवाली के एक दिन बाद यानी आज राजधानी में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण का स्तर का बढ़ने पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पर दबाव था कि वह पटाखों को बिकवाए। तो वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि इसमें पटाखों और दिवाली का कोई दोष नहीं है। इसी के साथ बीजेपी ने आगाह किया है कि अगर स्थिति काबू में नहीं की गई तो हर साल ऐसे ही दिल्ली एनसीआर का दम घुटता रहेगा।

दरअसल दिवाली के बाद दिल्ली आप के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा, कल कल दिल्ली में ग्रीन पटाखों के अलावा और भी पटाखे खूब चले हैं और यह बताता है कि दिल्ली सरकार पटाखे बनाने वालों के दबाव में थी। उन्होंने कहा, वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि इसे बिकवाइए। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो सांठ-गांठ की ओर इशारा करता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण पटाखे नहीं बल्कि पंजाब में जलने वाली पराली है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, दीवाली और पटाखों को दोष देना बंद कीजिए।

उन्होंने कहा, जब तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं हारती और किसानों को अपनी फ़सलों की खेती पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, दिल्ली-एनसीआर हर सर्दी में दम घुटने से जूझता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसान नए सिरे से सीखना नहीं चाहते - बल्कि बात यह है कि भगवंत मान और केजरीवाल उन्हें नई जानकारी और तकनीक से मदद नहीं करना चाहते।

बता दें, दिल्ली में बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समयसीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए जिसकी वजह से मंगलवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही, दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में रही।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पूर्वाह्न 11 बजे 359 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। सुबह आठ बजे यह 352, पांच बजे 346, छह बजे 347 और सात बजे 351 रहा। कुल 38 निगरानी केंद्रों में से 35 'रेड जोन' में थे, जो 'बेहद खराब' से 'गंभीर' वायु गुणवत्ता को दर्शाता है।

निगरानी केंद्रों के एक्यूआई आंकड़े प्रदान करने वाले सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार 31 निगरानी केंद्र 'बेहद खराब' जबकि चार 'गंभीर' श्रेणी में रहे। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 409, वजीरपुर में 408, बवाना में 432 और बुराड़ी में 405 दर्ज किया गया।

पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने कहा कि यह शहर के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा, "दिल्ली का लगभग हर निगरानी केंद्र अब रेड जोन में है और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है... यह एक चेतावनी है। उन्होंने कहा, आज की धुंध न केवल आसमान को धुंधला कर रही है, बल्कि हमारे बच्चों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रही है।

कंधारी ने कहा कि भारत में पहले से ही सभी संक्रामक रोगों के मामलों में से 70 प्रतिशत श्वसन संक्रमण से जुड़े हैं। देश में श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियों के मामले में दुनिया में सबसे खराब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर के आदेश में दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में रात आठ बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि, कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा।