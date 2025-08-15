Delhi-ncr weather update imd predicts for rain in through out the next week दिल्ली-NCR में मौसम हुआ कूल, कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर; जानिए IMD का ताजा अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहने से मौसम कूल-कूल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को एक दो दौर सुबह से दोपहर के दौरान जबकि एक दो दौर शाम से रात के दौरान हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 02:45 PM
दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहने से मौसम कूल-कूल हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ एक दो दौर सुबह से दोपहर के दौरान जबकि एक दो दौर शाम से रात के दौरान हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में शहर में 80 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2.3 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार से अगले वीरवार तक यानी 21 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। शनिवार को आसमान बाद छाए रहेंगे। दोपहर या शाम को एक दो दौर की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 सो 34 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार को भी मौसम में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तापमान में भी बदलाव के कोई आसार नहीं है।

सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान थोड़ा घटकर 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। मंगलवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है जबकि अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़कर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

बुधवार को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं गुरुवार को हल्की बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

दिल्ली में पूरा हो चुका है बारिश का कोटा

दिल्ली में इस बार सालान औसत बारिश से ज्यादा पानी बरस चुका है. जबकि साल खत्म होने में अभी 4 महीना बाकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार तक दिल्ली में कुल बारिश 818.1 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सालाना औसत 774.4 मिमी से अधिक है। मई के बाद से दिल्ली में 800 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मई में 186.4 मिमी बारिश के साथ एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना, जो सामान्य 30.7 मिमी से छह गुना ज्यादा है।

संतोषजनक श्रेणी में रहा एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 69 के साथ 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज की गई। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।