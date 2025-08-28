दिल्ली-NCR में बादलों की आंख मिचौली के बीच IMD का ताजा अपडेट; कैसा रहेगा अगले 6 दिन का मौसम
दिल्ली-एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। तापमान में भी कमी देखी जा रही है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। आइए जानते हैं अगले 6 दिन में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल।
राजधानी दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हर दिन थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने की भविष्यवाणी की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 28 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। 29 अगस्त यानी शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
आईएमडी के अनुसार, 30 अगस्त यानी शनिवार को सामान्यतः आसमान बादलों से ढंका रहेगा। गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री घटकर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। 31 अगस्त यानी सोमवार को कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 32 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 सितंबर तक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं छिटपुट तो कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, 2 सितंबर को भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 109 के साथ मध्यम श्रेणी में रहा। शून्य से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।