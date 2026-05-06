दिल्ली-NCR में मौसम के कई रंग; दिन में धूप, दोपहर में बादल और रात में आंधी-बारिश
दिल्ली-एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मंगलवार को तेज हवाओं, हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहा। आज यानी बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात तक मौसम में बदलाव हो सकता है।
दिल्ली-एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मंगलवार को तेज हवाओं, हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहा। आज यानी बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात तक मौसम में बदलाव हो सकता है।
दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।
शाम तक हल्की बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर का न्यूनतम तापमान आज बुधवार को 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाएं रहेंगे। शाम तक बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान 15 से 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल कती है।
7 मई को अधिकतम तापमान 35 से 37 और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 8 मई को यह 35 से 37 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
गाजियाबाद में जाम और जलभराव की समस्या
गाजियाबाद में मंगलवार रात जोरदार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बुधवार को भी बारिश का पूर्वानुमान है। शहर में रविवार और सोमवार की रात भी बारिश हुई थी। बारिश होने से गर्मी से राहत मिली तो कई जगहों पर जाम और जलभराव की समस्या भी हुई। लालकुआं समेत कई स्थानों पर वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ा। बारिश और तेज हवा के चलते शहर के कई इलाकों में मंगलवार को घंटों बिजली कटौती रही। गर्मी में बिजली कटौती के साथ लोगों ने पेयजल संकट भी झेला।
फरीदाबाद के तापमान में 3 डिग्री की कमी
फरीदाबाद में मंगलवार देर शाम आई बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। करीब आठ बजे बादल छाए और करीब नौ बजे तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने वातावरण को ठंडा कर दिया, जिससे मौसम और भी सुहावना हो गया। अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री की कमी आई, जिससे यह 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लगातार तीसरे दिन तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, जिले में अगले दो दिनों तक इसी तरह राहत भरा मौसम बना रहने की संभावना है।
नोएडा में 24 घंटे में पांच मिलीमीटर बारिश
नोएडा में मंगलवार को मौसम लगातार रंग बदलता रहा। दिन में तेज धूप के बाद दोपहर में बादल, फिर धूप और रात में आंधी के साथ बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया और वायु प्रदूषण में भी कमी आई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात करीब सवा आठ बजे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। अलग-अलग इलाकों में आधे घंटे से 45 मिनट तक बारिश हुई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। अगले छह दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।