खाना-पानी तो खरीद लेंगे, हवा कहां से लाएं? दिल्ली-NCR छोड़ने को मजबूर दिग्गज प्रोफेशनल्स
बेहतर नौकरी और बड़े करियर के सपने लेकर दिल्ली-NCR आने वाले कुछ प्रोफेशनल्स अब इसी शहर को छोड़ रहे हैं। वजह है जहरीली हवा, लगातार उड़ती धूल और बिगड़ती जीवनशैली। किसी ने बच्चों की सेहत के लिए शहर छोड़ा तो किसी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे शहर का रुख किया।
बेहतर नौकरी और बड़े करियर के सपने लेकर दिल्ली-NCR आने वाले कुछ प्रोफेशनल्स अब इसी शहर को छोड़ रहे हैं। वजह है जहरीली हवा, लगातार उड़ती धूल और बिगड़ती जीवनशैली। किसी ने बच्चों की सेहत के लिए शहर छोड़ा तो किसी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे शहर का रुख किया। दिल्ली-NCR दशकों से नौकरी, कारोबार और बेहतर भविष्य की तलाश में आने वाले लोगों की पहली पसंद रहा है। लेकिन अब इस शहर की पहचान बनती जा रही जहरीली हवा लोगों को यहां से दूर जाने पर मजबूर कर रही है।
हालात ऐसे हैं कि अच्छी नौकरी और बेहतर कमाई के बावजूद कुछ प्रोफेशनल्स दिल्ली-NCR में रहना नहीं चाहते। किसी के लिए बच्चों की सेहत प्राथमिकता बन गई है तो किसी ने अपनी ही जिंदगी की गुणवत्ता बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया है। इसकी एक मिसाल अमन राज हैं। 30 वर्षीय अमन कभी क्रिकेट के मैदान पर घंटों अभ्यास किया करते थे। स्कूल के दिनों में बिहार की राज्य क्रिकेट टीम के लिए पेशेवर स्तर पर खेल चुके अमन को क्रिकेट से बेहद लगाव था।
दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान मोमोज और शावरमा जैसे स्ट्रीट फूड भी उनकी पसंद का हिस्सा थे। लेकिन दिल्ली-NCR की हवा और धूल ने धीरे-धीरे उनकी जिंदगी बदल दी। अमन बताते हैं कि बाहर शारीरिक गतिविधियां करने पर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सड़कों की धूल के कारण उन्होंने ठेलों पर खाना खाना भी कम कर दिया। गुरुग्राम के सेक्टर-23ए में किराये पर रहने के दौरान घर के सामने बने पार्क में वह मुश्किल से एक बार ही गए, क्योंकि वहां अक्सर धूल उड़ती रहती थी। सुबह साफ की गई कार शाम तक फिर धूल से ढक जाती थी।
अमेरिकन एक्सप्रेस में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम कर चुके अमन को अपने गृह नगर रांची से दिल्ली लौटने पर गले में जलन महसूस होती थी। आखिरकार उन्होंने इस माहौल से बाहर निकलने का फैसला किया। इसी साल मार्च में नौकरी का अवसर मिलने पर वह गुरुग्राम छोड़कर पुणे चले गए। उनका मानना था कि करियर के साथ सेहत से समझौता करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाले 35 वर्षीय नीरज संचेती ने भी अपने परिवार की सेहत को देखते हुए गुरुग्राम छोड़ दिया। उनकी छह साल की बेटी और तीन साल का बेटा है। प्रदूषण के मौसम में बेटी की तबीयत बार-बार खराब होने लगी थी। डॉक्टर के पास जाने के मामले बढ़ गए थे। बच्चों की बाहर खेलने-कूदने की गतिविधियां भी सीमित करनी पड़ीं। नीरज और उनकी पत्नी को भी ज्यादातर समय घर के भीतर ही रहना पड़ता था।
डिजिटल इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म ईजीपेटिशन के संस्थापक 44 वर्षीय अमित गुप्ता के सामने भी इस साल मार्च में भारत लौटने पर यही सवाल था कि दिल्ली में रहें या किसी दूसरे शहर में बसें। दिल्ली में कई बार रह चुके अमित का कहना है कि पश्चिम विहार और रिंग रोड के आसपास ट्रैफिक, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल ने जीवन मुश्किल बना दिया था। सार्वजनिक परिवहन और आखिरी दूरी तक कनेक्टिविटी की समस्याएं भी उन्हें परेशान करती थीं। आखिरकार उन्होंने दिल्ली के बजाय राजस्थान के गंगानगर में परिवार के साथ रहने का फैसला किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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