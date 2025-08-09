दिल्लीवाले ध्यान दें! बारिश के बीच रक्षाबंधन पर इन रास्तों से बचें, वरना जाम में फंस जाएंगे

Delhi Traffic Update: रक्षाबंधन पर दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश ने हाहाकार मचाया। आईटीओ, मुनिरका, ज़खीरा जैसे इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रो और वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी।

रक्षाबंधन के त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर बारिश ने ऐसा रंग जमाया कि सुबह से ही लोग पानी और ट्रैफिक के डबल अटैक से जूझ रहे हैं। शनिवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया। आईटीओ, मुनिरका, मोती बाग, और संगम विहार जैसे इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों का सब्र जवाब दे रहा है।

ट्रैफिक जाम: सड़कों पर रेंगती गाड़ियां बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर की कई प्रमुख सड़कों पर भारी जाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावित इलाकों में डायवर्जन लागू किए हैं और वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी है। यहां प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों और ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी दी गई है.

पुराना जीटी रोड (जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर): जलभराव ने इस सड़क को जाम का जंगल बना दिया। एडवाइजरी: यात्रियों को पुराने जीटी रोड से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

ज़खीरा रेलवे अंडरपास और रोड नंबर 40: जलभराव के कारण आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित है। इंदरलोक चौक के पास डायवर्जन लागू है। एडवाइजरी: शास्त्री नगर/केडी चौक से आने वाला ट्रैफिक चौधरी नाहर सिंह मार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है और इसके उलट भी।

लोधी रोड (लोधी गार्डन के पास): एक पेड़ के सड़क की ओर झुक जाने से ट्रैफिक बाधित हुआ। एडवाइजरी: यात्रियों को इस हिस्से से बचने और अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है।

न्यू रोहतक रोड (आनंद परबत, गली नंबर 10): जलभराव के कारण ट्रैफिक को सराय रोहिल्ला की ओर डायवर्ट किया गया है। एडवाइजरी: यात्रियों को इस रास्ते से बचने और वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह दी गई है।

अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन से पंजाबी बाग: जलभराव के कारण ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। एडवाइजरी: यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

एम्स से बारापुल्ला ब्रिज: भारी बारिश के बाद इस रास्ते पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। एडवाइजरी: यात्रियों को इस रास्ते से बचने की सलाह दी गई है।

रंजीत सिंह फ्लाईओवर: जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। एडवाइजरी: वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। जलभराव के हॉटस्पॉट: कहां-कहां फंसी दिल्ली? आईटीओ: शहर के इस व्यस्त चौराहे पर पानी की निकासी न होने से गाड़ियां फंस गईं।

मुनिरका मेट्रो स्टेशन: गेट नंबर 1 के सामने जलभराव ने पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशान किया।

मोती बाग और एपीएस कॉलोनी: भारी बारिश ने इन इलाकों को पानी-पानी कर दिया।

कनॉट प्लेस: दिल्ली का दिल कहे जाने वाला यह इलाका भी जलभराव की चपेट में रहा।

नोएडा के सेक्टर 115 और संगम विहार: एनसीआर के इन हिस्सों में भी बारिश ने सड़कों को झील बना दिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दे रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे पुराने जीटी रोड और लोधी रोड जैसे प्रभावित रास्तों से बचें। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुचारू हैं, और पुलिस ने सुझाव दिया है कि जाम से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आप रक्षाबंधन के लिए कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।