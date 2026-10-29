दिल्ली-NCR में टोल बूथों पर रोज लगने वाले लंबे जाम से मिलेगी निजात, तैयार हो रहा ये खास सिस्टम
अभी टोल बूथों पर भुगतान में लगने वाले समय के कारण दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगता है। नई व्यवस्था लागू होने पर गाड़ी ड्राइवर बिना रुके टोल नाके पार कर सकेंगे।
एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वालो को जल्द ही बॉर्डर पर लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने सीमाओं पर कमर्शियल गाड़ियों को रोके बिना टोल वसूलने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली लगाने का काम शुरू कर दिया है। अगले महीने से इसके चालू होने की संभावना है।
याेजना के शुरुआती चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 12 टोल नाकों समेत 20 स्थानों पर यह व्यवस्था की जा रही है। धीरे-धीरे निगम के सभी 156 टोल नाकों पर इसी सिस्टम से टोल लिया जाएगा। निगम ने गाजीपुर और बदरपुर बॉर्डर पर इस प्रणाली को लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत वाणिज्यिक वाहनों को टोल देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी।
अभी इन वाहनों को टोल देने के लिए रुकना पड़ता है। भुगतान में लगने वाले समय के कारण दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगता है। नई व्यवस्था लागू होने पर गाड़ी ड्राइवर बिना रुके टोल नाके पार कर सकेंगे।
आरएफआईडी टैग से कटेगा टोल
एमएलएफएफ प्रणाली नगर निगम के आरएफआईडी टैग के जरिए काम करेगी। गाड़ियों की पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे और रडार लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से प्रणाली वाणिज्यिक वाहनों की पहचान कर टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) काटेगी। वाहन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने पर भी प्रणाली टैग की पहचान कर अपने आप टोल काट सकेगी।
दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर (टोल) सुमित कुमार ने कहा, पहले चरण में नगर निगम के 20 टोल नाकों पर एमएलएफएफ लगा रहे हैं। धीरे-धीरे सभी टोल नाकों पर यही प्रणाली लगेगी।
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अदिति शर्मा
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