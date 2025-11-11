Hindustan Hindi News
AQI@427: दिल्ली-NCR में हवा हुई 'जहरीली'! GRAP 3 लागू, जानिए क्या लगीं पाबंदियां

संक्षेप: दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को 'गंभीर' (AQI 425) स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तत्काल GRAP के स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य और BS-III पेट्रोल-BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 10:46 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत GRAP के स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए। आज सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है।

AQI का खतरनाक उछाल!

सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 362 था, जो मंगलवार सुबह अचानक 425 पर जा पहुंचा। इसकी वजह शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और मौसम की मार है। ये सब मिलकर प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसा रहे हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने चेतावनी दी कि अगर यही रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सर्दियों में वाहनों का धुआं, पराली जलाना, पटाखे और लोकल प्रदूषण मिलकर दिल्ली-NCR को 'गैस चैंबर' बना देते हैं।

ग्रैप-3 के सख्त नियम: क्या बंद, क्या चालू?

GRAP के पहले दो स्टेज पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब स्टेज 3 ने और कड़े कदम उठाए हैं-

  • निर्माण कार्य पर ब्रेक: गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन, स्टोन क्रशर और माइनिंग पूरी तरह बंद।
  • स्कूलों में हाइब्रिड मोड: क्लास 5 तक के बच्चे अब ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस में शिफ्ट होंगे।
  • गाड़ियों पर लगाम: दिल्ली और NCR के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारें (4-व्हीलर) बैन।

कहां कितना AQI (सुबह 10 बजे)?

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)427गंभीर
पंजाबी बाग458गंभीर
वजीरपुर461गंभीर
आनंद विहार445गंभीर
आईटीओ449गंभीर
बवाना464गंभीर
IGI एयरपोर्ट423गंभीर
नोएडा420गंभीर
ग्रेटर नोएडा401गंभीर
गाजियाबाद388बहुत खराब
गुरुग्राम349बहुत खराब
