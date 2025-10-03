दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, 10 लाख पौधे लगाएगा HSVP; ये सुविधाएं मिलेंगी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन, हरित जैव-विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को फरीदाबाद के सेक्टर-9 चौक पर पौधरोपण कर इस काम की शुरुआत की। इसस एक्सप्रेसवे की सुंदरता बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की रोकथाम भी हो सकेगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन, हरित जैव-विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को फरीदाबाद के सेक्टर-9 चौक पर पौधरोपण कर इस काम की शुरुआत की। सीएम सैनी ने कहा कि पौधरोपण से न केवल एक्सप्रेसवे की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम भी हो सकेगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में साढ़े तीन लाख पौधे लगाए जाएंगे। शहर में बदरपुर बॉर्डर से सेक्टर-59 तक करीब 24 किलोमीटर लंबा बाईपास रोड है। एनएचएआई की ओर से इसे डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के रूप विकसित किया गया है।

निर्माण से पूर्व सड़क के दोनों ओर लगे हजारों पेड़ों को काट दिया गया था। इनमें स्थान पर लाखों पेड़-पौधे लगाने की बात कही गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने दो साल बाद योजना पर काम शुरू कर दिया है। सीएम के उद्धाटन समारोह से पौधरोपण अभियान शुरू हो गया।

ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी : यह हरित जैव-विविधता कॉरिडोर न केवल क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाएगा, बल्कि यहां पर कई अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कॉरिडोर के बीच-बीच में पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहां लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी, सैर करने के लिए ट्रैक बनेगा। पूरे कॉरिडोर में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में बच्चों-बुजुर्गों के लिए मनोरंजन के साधन विकसित किए जाएंगे। यह कॉरिडोर सेक्टर के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह जिले में सबसे लंबे और घने जंगल वाला वाला कॉरिडोर बनेगा।

प्रदूषित हवा से मिलेगी निजात : प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद अक्सर शिखर पर रहता है। खासकर सर्दियों में हालत बेहद खराब हो जाती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 तक पहुंच जाता है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सब हवा-हवाई तक सीमित होते हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले नमो वन, हरित जैव-विविधता कॉरिडोर से प्रदूषण स्तर में सुधार होगा। ऑक्सीजन लेबल में बढ़ोतरी होगी। लोगों स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे।

एक्सप्रेसवे किनारे औषधीय पौधे लगेंगे पर्यावरण संरक्षण और सड़क यात्रियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए एक्सप्रेसवे किनारे छायादार के साथ ही औषधीय पौधे लगेंगे। योजना के तहत पीपल, नीम, अशोक और तुलसी जैसे पौधे लगाए जाएंगे, जो न केवल हरियाली बढ़ाएंगे बल्कि वायु को शुद्ध कर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों के अनुसार पौधों की देखभाल के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। यह पहल प्रदूषण नियंत्रण, हरियाली विस्तार और यात्रियों को प्राकृतिक छाया उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।