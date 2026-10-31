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दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे की एक लेन इस हिस्से में 2 दिन रहेगी बंद, यहां से डायवर्जन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। पलवल में हाईवे की एक लेन को मरम्मत कार्य के चलते दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पलवल ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को डायवर्जन रूट बताए हैं।

delhi mathura highway
दिल्ली-मथुरा मार्ग की एक लेन मरम्मत कार्य के चलते पलवल में दो दिन के लिए शुक्रवार से ही बंद की गई।

दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर पलवल क्षेत्र में फ्लाईओवर की मरम्मत के चलते दिल्ली से होडल और मथुरा की ओर जाने वाली लेन शनिवार और रविवार को दो दिन बंद रहेगी। यह फ्लाईओवर पप्पन प्लाजा के पास से शुरू होकर डीसी रेजिडेंस के सामने उतरता है। इसे देखते हुए पलवल पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है।

पलवल के ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविकांत ने बताया कि आमजन और वाहन चालकों की सुविधा व सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है। मरम्मत कार्य के दौरान नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रखने और शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) निर्धारित किए गए हैं।

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भारी वाहनों को एक्सप्रेसवे से जाना होगा

ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविकांत ने बताया कि दिल्ली और फरीदाबाद की ओर से आकर होडल, मथुरा और आगरा की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के भारी कमर्शियल वाहनों को सीकरी कट से दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली और फरीदाबाद की ओर से आने वाले हल्के वाहन और बसें पप्पन प्लाजा के पास फ्लाईओवर पर चढ़ने के बजाय साथ लगते नीचे के सर्विस रोड और साइड मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। वाहन डीसी रेजिडेंस कट को पार करने के बाद दोबारा मुख्य नेशनल हाईवे पर पहुंच सकेंगे।

पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे

व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित कटों, चौराहों और सर्विस रोड पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से सर्विस रोड पर धीमी गति से चलने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने और अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने की अपील की है। होडल, मथुरा और आगरा जाने वाले वाहन चालकों को पहले निकलने की सलाह दी गई है।

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लेन बंद होने से जाम लगा

नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर की दिल्ली से आगरा की ओर जाने लेन बंद होने के कारण उसके नीचे हुडा चौक, अलावलपुर चौक, बस अड्डा चौक, अलीगढ़ मोड़ चौक, रसूलपुर चौक व आगरा चौक पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा शहर के अंदरूनी हिस्सों में न्यू सोहना रोड और कमेटी चौक पर भी यही हाल है। लोगों का काफी समय बर्बाद हो रहा है।

वाहन चालकों को सलाह

• सर्विस लेन पर वाहनों का दबाव अधिक रहेगा, अतः गति नियंत्रित रखें व सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

• गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन कतई न चलाएं और ओवरटेकिंग से बचें।

• जाम व असुविधा से बचने के लिए यात्रा हेतु अतिरिक्त समय लेकर निकलें।

• मार्ग पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।

• किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 पर संपर्क करें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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