दिल्ली ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: सड़क हादसे में मृत कर्मी के परिवार को 1.53 करोड़ मुआवजा

Feb 17, 2026 08:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने वर्ष 2022 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी के परिवार को 1.53 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 16 फरवरी को सुनाया गया।

ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर विजय कुमार झा ने यह आदेश मुकेश कुमार कश्यप (48) के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कश्यप रक्षा मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस (DGAQA) में एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस विंग (आर्मामेंट) में फोरमैन के पद पर कार्यरत थे।

मामले के अनुसार, 30 मई 2022 को कश्यप अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अन्य बाइक, जिसे कथित रूप से तेज गति और गलत दिशा में चलाया जा रहा था, ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने संभावनाओं के आधार पर यह साबित किया है कि दुर्घटना आरोपी चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई, जिससे मृतक को घातक चोटें आईं।

बीमा कंपनी की ओर से यह दावा किया गया था कि टक्कर मारने वाला चालक शराब के प्रभाव में था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि मेडिकल लीगल केस (MLC) में डॉक्टर की राय मात्र एक अभिमत है, जिसे विधिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में यह साबित हो जाए कि दुर्घटना के समय चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा से अधिक थी, तो वह मुआवजा राशि चालक और वाहन मालिक से वसूल सकती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

