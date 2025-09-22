चूहे ने रोकी इंडिगो की दिल्ली-कानपुर उड़ान, 3 घंटे की देरी से उड़ा विमान

कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर रविवार को दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में चूहा घुसने से हड़कंप मच गया। अफरातफरी के बीच यात्री हो-हल्ला मचाने लगे। क्रू मेंबरों ने आनन-फानन विमान खाली कराया।

कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर रविवार को दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में चूहा घुसने से हड़कंप मच गया। अफरातफरी के बीच यात्री हो-हल्ला मचाने लगे। क्रू मेंबरों ने आनन-फानन विमान खाली कराया।

सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी में चूहे का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ा जा सका। इसके बाद भी केबिन, टॉयलेट, पायलट केबिन, लगेज के साथ ही फ्लाइट की तलाशी हुई। ढाई घंटे बाद सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने पर दोबारा यात्री विमान में चढ़ सके। फ्लाइट ने सवा तीन घंटे की देरी के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यात्रियों ने लेटलतीफी पर नाराजगी जताई।

दिल्ली से आने वाली इंडियो की फ्लाइट रविवार दोपहर 14:15 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उतरी। इसके बाद फ्लाइट दोबारा दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। 140 यात्री साढ़े तीन बजे फ्लाइट में चढ़ने लगे, इनमें से ज्यादातर अंदर जा चुके थे। कुछ यात्रियों को केबिन में चूहा दिखा तो क्रू मेंबरों को इसकी जानकारी दी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमान में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारकर लाउंज भेजा और सर्च ऑपरेशन चलाया। चूहे के पकड़े जाने पर सेफ्टी क्लीयरेंस मिलने के बाद विमान कंपनी ने फ्लाइट के टेक ऑफ का ऐलान किया।

शाम 18:12 बजे फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। अफसरों का कहना है इतनी देरी तक सर्च करने के पीछे मकसद यह था कि विमान में दूसरा चूहा न हो। अगर चूहा फ्लाइट के हवा में होने पर कोई वायर काट देता तो उससे सिस्टम ठप हो जाता। इसलिए पूरी जांच और संतुष्ट होने पर सेफ्टी क्लीयरेंस दी गई।