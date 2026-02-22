Hindustan Hindi News
Feb 22, 2026 07:51 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के द्वारका इलाके में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग और धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की सन्यासी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान 23 वर्षीय भरत और वीराज के रूप में हुई है।

दिल्ली में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग, एनकाउंटर के बाद गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली के द्वारका इलाके में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग और धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की सन्यासी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान 23 वर्षीय भरत और वीराज के रूप में हुई है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों पर एक व्यवसायी को जमीन विवाद में अपने पक्ष में समझौता करने के लिए धमकाने और उसके कार्यालय पर गोली चलाने का आरोप है। 20 फरवरी को बिंदापुर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर विक्की सन्यासी के इशारे पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिसका संबंध कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी UER-II रोड के पास देखे गए हैं। रविवार तड़के करीब 2.10 बजे एक सफेद स्कूटर पर आते दोनों संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने लगे। पीछा करने के दौरान भरत ने एक हेड कांस्टेबल पर गोली चलाई, जो बाल-बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायर किए, जिनमें एक गोली भरत के पैर में लगी। वीराज ने भी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्तौल जाम हो गई।

दोनों को काबू कर द्वारका स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल, चार खोखे, तीन जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर बरामद किया।पुलिस के मुताबिक, भरत 15 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित है और हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था, जहां उसकी मुलाकात सन्यासी से हुई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।

