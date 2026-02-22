दिल्ली में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग, एनकाउंटर के बाद गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली के द्वारका इलाके में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग और धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की सन्यासी गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान 23 वर्षीय भरत और वीराज के रूप में हुई है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों पर एक व्यवसायी को जमीन विवाद में अपने पक्ष में समझौता करने के लिए धमकाने और उसके कार्यालय पर गोली चलाने का आरोप है। 20 फरवरी को बिंदापुर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर विक्की सन्यासी के इशारे पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिसका संबंध कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी UER-II रोड के पास देखे गए हैं। रविवार तड़के करीब 2.10 बजे एक सफेद स्कूटर पर आते दोनों संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने लगे। पीछा करने के दौरान भरत ने एक हेड कांस्टेबल पर गोली चलाई, जो बाल-बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायर किए, जिनमें एक गोली भरत के पैर में लगी। वीराज ने भी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्तौल जाम हो गई।
दोनों को काबू कर द्वारका स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल, चार खोखे, तीन जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर बरामद किया।पुलिस के मुताबिक, भरत 15 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित है और हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था, जहां उसकी मुलाकात सन्यासी से हुई थी। मामले की आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें