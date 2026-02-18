दिल्ली में 2 करोड़ की कमेटी ठगी, 48 लोगों से रकम लेकर फरार दंपती गिरफ्तार
राजधानी में अवैध ‘कमेटी’ (चिट फंड) योजनाओं के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है।
राजधानी में अवैध ‘कमेटी’ (चिट फंड) योजनाओं के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इंदरपुरी इलाके से चल रही इन योजनाओं में 48 निवेशकों को ऊंचे और निश्चित मुनाफे का लालच देकर फंसाया गया था।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, चंदरदीप चमोली और उसकी पत्नी सरिता चमोली के खिलाफ 16 अक्टूबर 2025 को कुलदीप सिंह सहित 47 अन्य निवेशकों की शिकायत पर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कपल 2013-14 से विभिन्न ‘कमेटियां’ चला रहा था और अब तक 52 से अधिक कमेटियां आयोजित कर चुका था। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए कुछ निवेशकों को समय पर छोटी-छोटी रकम लौटाई गई, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। बाद में बड़े स्तर पर पैसा एकट्ठा कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, कई पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थीं, जबकि कुछ जारी थीं। लेकिन, आरोपियों ने न तो मूलधन लौटाया और न ही वादा किया गया फायदा दिया। अप्रैल 2025 में दंपती ने अचानक अपना ऑफिस बंद कर दिया और परिवार सहित फरार हो गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने लेन-देन का रिकॉर्ड रखने वाले रजिस्टर नष्ट कर दिए और मोबाइल फोन व सिम कार्ड तोड़ दिए, ताकि सबूत मिटाए जा सकें।
लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी के बाद चंदरदीप को 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया गया। 12 फरवरी को उसकी पत्नी सरिता को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार, चंदरदीप ट्यूशन पढ़ाता था और दासघरा, इंदरपुरी, पूसा और तोडापुर जैसे इलाकों में स्थानीय लोगों से विश्वास कायम कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करता था, जबकि उसकी पत्नी संचालन में सहयोग करती थी। पुलिस आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़ितों व वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें