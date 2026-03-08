Hindustan Hindi News
दिल्ली के बवाना में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव; हत्यारे की तलाश जारी

Mar 08, 2026 12:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में गुरुवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सुल्तानपुर वाटिका के पास मारी गई गोली

पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर रोड स्थित राज वाटिका के पास एक युवक को गोली मार दी गई है और वह सड़क किनारे पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां एक युवक गंभीर हालत में मिला, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की मौत गोली लगने से हुई है।

मृतक व्यक्ति की हुई पहचान

जांच के दौरान मृतक की पहचान 24 वर्षीय भूपेंद्र के रूप में हुई है। वह दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके की पाना बस्ती वाड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है।

पुलिस ने आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि आरोपियों के बारे में कोई सुराग मिल सके।

अपराधी की खोजबीन में जुटी पुलिस

अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

