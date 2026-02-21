डिलीवरी बॉय की मौत: कार के 14 चालान पेंडिंग, भाई बोला- पीछे भी किसी का एक्सीडेंट करके आई थी
कार की स्पीड और टक्कर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एयरबैग तक खुल गए। एयरबैग तभी खुलते हैं जब टक्कर काफी जबरदस्त होती है। कार की हाल देखकर हादसे की भयावह साफ देखी जा सकती है।
पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट के पास वरना सेडान कार ने शनिवार सुबह ई-स्कूटी में सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। डिलीवरी बॉय का नाम नंद किशोर (25) है और वह रघुबीर नगर का रहने वाला है। एक्सीडेंट के बाद मृतक के भाई देवेंद्र ने बताया कि आरोपी की कार के 14 चालान पेंडिंग और उसने भाई की स्कूटी को टक्कर मारने से पहले एक और एक्सीडेंट किया था।
टक्कर मारने से पहले ही एक और एक्सीडेंट?
देवेंद्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया ‘मैं एक शादी में था जब मुझे उसके दोस्त का फोन आया। जब मैं अस्पताल पहुंचा, तो उसकी मौत हो चुकी थी। वर्ना थी ब्लैक कलर की बहुत तेजी से आ रही थी और पीछे भी किसी का एक्सीडेंट करके आई थी वो। उस कार के 14 चालान पेंडिंग हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन हमें न्याय मिलेगा या नहीं, हम नहीं जानते।’
मृतक की मां ने क्या कहा?
मृतक की मां ने बताया कि 'उसने (नंद किशोर) रात में फोन करके मुझसे खाना मांगा था। उसने खाना खाया और फिर घर से निकल गया। उसके बाद मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। देर रात करीब 3 या 4 बजे मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला। मैं भागकर अस्पताल पहुंची, जहां मुझे उसकी लाश मिली।'
मां के मुताबिक जब नंद किशोर छोटा था तभी उसके पिता दुनिया छोड़कर चले गए थे। अब दिन सुधरे तो बेटा छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि घर से एक कमाने वाला चला गया वह अब कैसे गुजारा करेंगी।
पुलिस का मामले पर दी ये जानकारी
पुलिस के मुताबिक, उन्हें सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस की टीम नजफगढ़-राजौरी गार्डन मार्ग पर मौके पर पहुंची और वहां दोनों वाहनों को पाया। इसके बाद नंद किशोर को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चश्मदीद का दावा- नशे में था कार चालक
मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि, 'यह घटना रात के करीब 2:30 बजे की है। मैं पंप पर ड्यूटी पर था, तभी मैंने एक बहुत तेज आवाज सुनी और भागकर आया। उन लड़कों ने शराब पी रखी थी और कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने जोमैटो राइडर को कुचल दिया।'
कार की स्पीड और टक्कर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एयरबैग तक खुल गए। एयरबैग तभी खुलते हैं जब टक्कर काफी जबरदस्त होती है। कार की हाल देखकर हादसे की भयावह साफ देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।