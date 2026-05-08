दिल्ली में सरेआम कत्ल: युवक पर ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद हुई हमलावरों की दरिंदगी; अस्पताल में तोड़ा दम
पुलिस ने बताया कि पुलिस की टीम डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं और इलाके में अलग-अलग लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।
बाहरी उत्तरी दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में गुरुवार (7 मई) को 18 वर्षीय युवक की अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन को बुधवार रात को सूचना मिली थी कि एक बुरी तरह से घायल युवक को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित भलस्वा डेयरी की कलंदर कॉलोनी का निवासी है। मृतक का एक दोस्त ही उसे आनन-फानन में अस्पताल लाया था। मेडिकल रिपोर्ट में कथित तौर पर शरीर पर कई घाव मिले हैं जो कि चाकू जैसी किसी धारधार वस्तु के जरिए किए गए हैं।
मामले में एफआईआर दर्ज
क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान घटनास्थल से सबूत और दो लावारिस मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर संख्या 236/26 में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस की टीम डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं और इलाके में अलग-अलग लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।
सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने
घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी युवक पर ताबड़तोड़ वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आस-पास कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को शांति से खड़े होकर देखते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। इस वारदात ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मृतक की मां ने क्या बताया?
एनडीटीवी के मुताबिक, मृतक युवक की मां ने बताया है कि पहले भी धमकी मिली थी। थाने में अर्जी दी हुई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अर्जी अभी भी थाने में ही पड़ी होगी और मेरे पास भी है। मां का कहना है कि अगर पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो उनका बेटा जिंदा होता। बेटे की जान को पहले से ही खतरा बना हुआ था। कुछ समय पहले दो-चार लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। पिछले चार-पांच दिनों से कुछ गुंडे उसे जान से मारने की नीयत से ढूंढ रहे थे। विशेष रूप से 'टमाटर' और 'लाल्सा' नाम के व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की खुली धमकी दी थी, जिसमें 'मामा' नाम का व्यक्ति भी शामिल है।
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