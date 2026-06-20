‘मुझे माफ कर दो’… फेसबुक पर वीडियो शेयर कर युवक ने बिल्डिंग से लगा दी छलांग; मौत
दिल्ली के अशोक नगर फेज 2 में एक 19 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने छलांग लगाने से पहले फेसबुक पर वीडियो शेयर कर माफी भी मांगी। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है।
दिल्ली के अशोक नगर इलाके में एक 19 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम अनुराग है और वह दिल्ली में परिवार के साथ रहता था। कथित आत्महत्या से पहले अनुराग ने फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया था।
पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है मगर पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल किसी भी प्रकार की संलिप्तता का कोई संकेत नहीं मिला है। पुलिस को मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर क्राइम टीम को भी बुला लिया गया और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। युवक ने आत्महत्या क्यों कि इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है।
नजदीकी अस्पताल ले जाया गया
एनडीटीवी के मुताबिक, मामला अशोक विहार फेज 2 के स्वाभिमान अपार्टमेंट का है। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार करीब पांच बजे पुलिस को मामले की जानकारी मिली। इसके बाद युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को बताया गया कि एक युवक ने बिल्डिंग से छलांग लगा ली है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
वीडियो में युवक ने क्या कहा?
एनडीटीवी के मुताबिक, पुलिस ने जांच में पाया कि घटना से पहले युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। पुलिस इस वीडियो की जांच भी कर रही है। वीडियो में युवक में कहा कि ‘यह मेरा पहला और आखिरी वीडियो है। जिन लोगों को मैंने दुख दिया, और जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी सही नहीं चल रही, वे मुझे माफ कर दें। मुझे काफी लोगों से बहुत कुछ कहना था, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलता।’
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस को जांच में पता चला है कि युवक अपने परिवार के साथ आजादपुर इलाके में रहता था। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार युवक आजादपुर से अशोक विहार कैसे पहुंच गया। पुलिस घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ युवक के सीडीआर की भी जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि युवके के पिता दिल्ली में ही बतौर होम गार्ड नौकरी करते हैं। वहीं युवक फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा था।
पोस्टमार्टम किया जाएगा
युवक के शव को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। बताया जा रहा है कि आज ही युवक का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। वहीं परिवार के एक युवा लड़के की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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