दिल्ली में अब विदेश जैसा मजा! कल से यमुना की लहरों पर दौड़ेगी ‘नमो यमुना क्रूज’
दिल्ली में यमुना क्रूज सेवा मंगलवार को शुरू होगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को दिल्ली में पहली सैर-सपाटे से संबंधित यमुना क्रूज सेवा का उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 घोषित किया गया है।
बयान में कहा गया, ''दिल्ली में यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर खंड में क्रूज सेवा की शुरुआत इस राष्ट्रीय जलमार्ग की नौकायन और नदी पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।''
क्रूज का सफल परीक्षण
सेवा शुरू होने से पहले पिछले महीने क्रूज पोत का सफल परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री भी रहेंगी मौजूद
इस सेवा से दिल्ली के निवासियों और पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यमुना नदी के साथ लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी।
क्या बोले पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा?
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने क्रूज सेवा शुरू करने से पहले अधिकारियों संग निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'नमो यमुना क्रूज' कल से दिल्लीवासियों को सौंप दिया जाएगा, हमारी विधानसभा के सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक दिल्लीवासी इस रोमांचक सफर का लुत्फ ले सकेंगे। कल के प्रोग्राम की तैयारियों के मद्देनजर सभी विभाग के अधिकारियों संग सोनिया विहार में निरीक्षण किया, हमारी सरकार दिल्लीवासियों से किये गए सभी वायदों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'
कपिल मिश्रा ने इसके अलावा अपने एक्स हैंडल पर 'नमो यमुना क्रूज' का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें क्रूज नदी में सफर करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह क्रूज मुंबई से लाया गया है। क्रूज एक घंटे का 'राउंड ट्रिप' करेगा और इस दौरान इसमें सवार टूरिस्ट्स को विदेश जैसा अनुभव देने की कोशिश की जाएगी। क्रूज में संगीत, भोजन और मनोरंजन की बेहतरीन सुविधाएं होंगी।
बीते महीने सीएम ने किया था निरीक्षण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते महीने क्रूज सेवा का निरीक्षण किया था। इस दौरान गुप्ता ने कहा था कि, ''हमारी कोशिश है कि छठ महापर्व से पहले यह सेवा शुरू हो जाए। दिल्ली के लोग अपने परिवार के साथ मां यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज में बैठकर सैर का आनंद लें और उन्हें राजधानी में ही पिकनिक मनाने के लिए एक नई जगह मिले। इससे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।'
(भाषा के इनपुट के साथ)
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