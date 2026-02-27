विकसित भारत यात्रा की मुख्य सूत्रधार होंगी महिलाएं: डॉ. प्रीति अदाणी
चिंतन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'सशक्त नारी, विकसित भारत' सम्मेलन में अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष ने महिलाओं की आर्थिक क्षमता को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का केंद्रबिंदु बताया…
नई दिल्ली। अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने विकसित भारत 2047 की विकास यात्रा में महिलाओं को केंद्रीय सूत्रधार के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक क्षमता को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का केंद्रबिंदु बताया।
वे थिंक टैंक चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) द्वारा आयोजित 'सशक्त नारी, विकसित भारत' सम्मेलन में बोल रहीं थीं। उन्होंने अदाणी समूह की सामाजिक कल्याण एवं विकास शाखा द्वारा संचालित पहलों के माध्यम से कृषि, डेयरी, स्वास्थ्य और उद्यम के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर प्राप्त परिणामों पर चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने जमीनी स्तर की गतिविधियों और उभरते राष्ट्रीय नीतिगत ढांचों के बीच सामंजस्य पर बल दिया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत करते हुए, डॉ. अदाणी ने महिला नेतृत्व वाले विकास के पीछे नीतिगत गति को स्वीकार किया और संकल्पना से आगे बढ़कर सतत आर्थिक भागीदारी की ओर बढ़ने का आग्रह किया। जमीनी स्तर के अनुभवों का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सशक्तीकरण की शुरुआत पहुंच से होती है। ग्रामीण समुदायों में जहां औपचारिक शिक्षा का स्तर सीमित है, अदाणी समूह की सामाजिक कल्याण और विकास शाखा, फाउंडेशन द्वारा समर्थित महिला किसानों को सरल कृषि मोबाइल एप्लिकेशन से परिचित कराया गया है जो सिंचाई, उर्वरक उपयोग, बीज चयन और मंडी मूल्य ट्रैकिंग में मार्गदर्शन करते हैं।
सूचना तक बेहतर पहुंच से उच्च उत्पादकता, मजबूत आय और अधिक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों ने आय क्षमता को नया रूप दिया है। फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के दुग्ध संग्रहण केंद्रों में अब 3500 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 75 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रहण करती हैं।
पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता परीक्षण और संगठित खरीद से आय स्थिरता और सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई है। डॉ.अदाणी ने फाउंडेशन की प्रमुख मातृ एवं महिला स्वास्थ्य पहल, सुपोषण का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित स्थानीय महिला स्वयंसेवकों ने प्रजनन आयु वर्ग की 32 लाख से अधिक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहयोग किया है।
इसके अतिरिक्त, स्वाभिमान कार्यक्रम ने 300 उद्यम स्वयं सहायता समूहों में 4,500 से अधिक महिलाओं को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सशक्तीकरण का अर्थ दान देना नहीं है, बल्कि कौशल, वित्त, बाजार और नेतृत्व के अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है।
हाल ही में पारित केंद्रीय बजट की स्वयं सहायता उद्यमी पहल का जिक्र करते हुए, डॉ. अदाणी ने इसे महिलाओं को सूक्ष्म ऋण लेने वाली संस्थाओं से उद्यम मालिकों के रूप में विकास पूंजी तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम बताया।
अदाणी ने फाउंडेशन के 'महिलाओं के घातीय सशक्तीकरण का समर्थन' ढांचे के साथ इसके तालमेल पर जोर दिया। उद्यम, शासन और ग्रामीण नेतृत्व पर हुई चर्चाओं में एक ही संदेश बार-बार सामने आया: भारत की दीर्घकालिक समृद्धि के लिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अत्यावश्यक है। अपने संबोधन के समापन में, डॉ. अदाणी ने संस्थानों से संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने और अवसरों तक पहुंच को व्यापक बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आत्मविश्वास से भरी महिलाओं के नेतृत्व में कक्षाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, ग्राम उद्यमों और डिजिटल बाजारों में आकार लेगा। उनके समापन शब्द स्पष्ट रूप से गूंजे: उसे मौका दो। और वह कर दिखाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।