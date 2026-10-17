दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, SIR और बदसलूकी के खिलाफ लगाए नारे
दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान SIR और महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान हो रही बदसलूकी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार दोपहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में महिलाएं शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और चुनाव में धांधली के आरोप में भी विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी भी की।विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला संगठन पुलिस अधिकारियों से मिले और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस आयुक्त से मिलने का समय भी मांगा गया।
छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न को लेकर सड़कों पर महिलाएं
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महिलाओं के समूहों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिलाओं और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों के साथ हो रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी एक्शन की मांग की। विरोध प्रदर्शन में वामपंथी महिला समूहों ने भी मोर्चा संभाला। विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर थाम महिलाओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
महिला पत्रकारों ने हाल में लगाए थे गंभीर आरोप
आपको बता दें कि हाल में तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह के आरोप कुछ और महिलाओं ने भी लगाए हैं।
इधर जस्टिस मोर्चा ने आज 2:30 बजे जंतर-मंतर को दोबारा बतौर प्रदर्शन स्थल को नोटिफाई करने का आह्वान किया है। ये मार्च प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जंतर मंतर की ओर प्रस्तावित है।
शुक्रवार को निकाला गया 'तिरंगा मार्च'
आपको बता दें कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 'तिरंगा मार्च' निकाला था मगर पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को घर से निकलते ही तो वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को प्रदर्शन के दौरान ही हिरासत में ले लिया गया था। कनॉट प्लेस में पुलिस की सख्ती जारी है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
सभी एकजुट होकर कर रहे इस्तीफे की मांग
सीजेपी, तमाम छात्र संगठन और विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सभी का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने एसआईआ के नाम पर चुनाव में धांधली की है।
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