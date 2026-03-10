समाज में सकारात्मक बदलाव लानेवाली महिला हस्तियों को मिला सम्मान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रिस्पेक्ट इंडिया और वर्ल्ड पीपल्स असेंबली की ओर से प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड का आयोजन

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रिस्पेक्ट इंडिया और वर्ल्ड पीपल्स असेंबली (डब्ल्यूपीए) के सहयोग से नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में भारत सहित ब्रिक्स फ्रेमवर्क से जुड़े विभिन्न देशों की महिला नेताओं और परिवर्तनकारी व्यक्तित्वों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और राज्यसभा सांसद, उद्योगपति एवं समाजसेवी विक्रमजीत सिंह साहनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ विभिन्न देशों के राजनयिकों, नीति विशेषज्ञों, विधि विद्वानों, सामाजिक नेताओं, उद्यमियों और पेशेवरों ने भी भाग लिया।

रिस्पेक्ट इंडिया एक मानवीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में सामाजिक कार्यकर्ताओं और परोपकारियों द्वारा की गई थी। यह संगठन महिला सशक्तीकरण, बाल शोषण की रोकथाम, सामाजिक कल्याण और वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। वहीं मॉस्को स्थित वर्ल्ड पीपल्स असेंबली का उद्देश्य जन कूटनीति को मजबूत करना, शांति निर्माण को बढ़ावा देना और देशों के बीच सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के सम्मान को प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम इस वर्ष विशेष रूप से ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग, समावेशी विकास और सतत प्रगति को बढ़ावा देने का मंच है। आयोजन के माध्यम से शासन, नवाचार, कूटनीति, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया।

अवार्ड के चयन के लिए एक प्रतिष्ठित जूरी समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने की। समिति में वर्ल्ड पीपल्स असेंबली की अध्यक्ष स्वेतलाना स्तिनोवा सहित कई प्रतिष्ठित सदस्य शामिल थे। अन्य जूरी सदस्यों में राजीव रंजन, डॉ.यश गुलाटी, प्रो. रजनी अब्बी, प्रो. अनिल कुमार, सौरव कुमार शाह और एलेना डोल्गोपोलोवा शामिल थे।

इन महिलाओं को मिला सम्मान डॉ. अशी अयूब जवेरी, सीईओ, ट्रस्ट विद ट्रेड गुप और यूएई रॉयल फैमिली ऑफिसेज की सलाहकार

- गौरी शाहरुख खान, फिल्म निर्माता

- अर्चना पाठक दवे,भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

-डॉ. निकीवे बम, अफ्रीकी स्वदेशी नेताओं की अध्यक्ष राजकुमारी

-सन बाओ, चीन दूतावास की उपनिदेशक

-एकातेरिना चाशचिना, प्रमुख, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज कमेटी रूस

-पद्मश्री डॉ. मालविका सभरवाल, प्रसिद्ध स्रीरोग विशेषज्ञ

-मार्या शाकिल, प्रबंध संपादक इंडिया टुडे

-शिवानी कटारिया,ओलंपियन तैराक

-प्रो. अंजू श्रीवास्तव, प्राचार्या हिंदू कॉलेज

-दीपा भट्ट नायर संस्थापक निदेशक, कम्यूनिवर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड रिलेटेड कंडीशंस

-अनीता सिंघवी, गायिका

-सीमा सिंह संस्थापक मेधाश्री

- सलोनी राय, आईएएस अधिकारी

सकारात्मक बदलाव के लिए सम्मान

आयोजकों के अनुसार यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि सशक्त महिलाएं समावेशी अर्थव्यवस्था, शांतिपूर्ण वैश्विक साझेदारी और सतत विकास के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।