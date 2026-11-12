गांजा बेचने से किया मना, फूल बेचने वाली महिला पर लाठी-डंडे से हमला; दिल्ली पुलिस ने 6 लोग पकड़े
दिल्ली में गांजा बेचने से मना करने पर फूल बेचने वाली महिला पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में कथित तौर पर गांजा बेचने से मना करने पर कुछ लोगों ने फूल बेचने वाली एक महिला पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। उसके परिवार ने दावा किया कि मादक पदार्थ माफिया के सदस्यों द्वारा उन्हें बार-बार धमकाया गया और उन पर हमला किया गया।
8 अक्टूबर को हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला सड़क किनारे बैठी दिखाई दे रही है और दो व्यक्ति उसके पास आते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद, उनमें से एक कथित तौर पर लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। जब राहगीर मदद के लिए बीच-बचाव करते हैं, तो एक अन्य व्यक्ति भी उन पर हमला करने में शामिल हो जाता है।
महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि मादक पदार्थ माफिया के सदस्य सोनी नामक व्यक्ति द्वारा उन पर गांजा बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि आरोपियों की बात मानने से इनकार करने पर यह हमला किया गया और यह उन पर इस तरह का तीसरा हमला था।
पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा
घटना पर दिल्ली पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि महिला पर हमले के आरोप में कुल 6 लोगों को पकड़ा गया है जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बयान में कहा है कि दीवाली की रात अरबिंदो मार्ग पर पर यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास फूलों की माला बेचने वाले एक स्टॉल पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया था। इस दौरान राधा (37) और उनके 15 वर्षीय देवर संग मारपीट की गई। शिकायकर्ता ने बताया है कि उनपर लाठी डंडे से हमला किया गया और फिर आरोपी धमकी देकर भाग गए। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया। दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और इनके बीच पहले भी झगड़े होते रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74/351(2)/79/110/3(5)/61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़ित परिवार का क्या कहना?
परिवार के एक सदस्य अमन ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह घटना तड़के करीब तीन बजे हुई जब उसकी भाभी राधा अकेले माला बना रही थी।
अमन ने कहा, " उन्होंने पहले पूछा कि मैं कहां हूं। मैं सो रहा था। तब तक एक और आदमी आया और मेरी भाभी को पीटने लगा। वह बेहोश हो गई। जब मैं जागा, तो उन्होंने मुझे भी पीटना शुरू कर दिया। मैं वहां से भाग गया और बाद में अस्पताल गया।"
अमन ने आरोप लगाया कि हमले में कम से कम दस लोग शामिल थे और वे लोहे की छड़ों, लाठियों और चाकुओं से लैस थे। उसने बताया कि उसके सिर और पैर में चोटें आईं, जबकि राधा के सिर, पीठ और पैरों में चोटें आई हैं। उसने यह भी बताया कि घटना के दौरान उसका भाई भी घायल हो गया।
उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने गांजा बेचने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसके अनुसार, घटना के बाद परिवार ने कई बार पुलिस से संपर्क किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सहायता नहीं मिली।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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