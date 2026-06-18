दिल्ली के पॉश इलाके अमर कॉलोनी में सनसनी, बैट और चाकू से वार कर महिला की हत्या
साउथ-ईस्ट दिल्ली में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला पर बैट और चाकू से हमला किया गया। हत्या के बाद आरोपी भागा नहीं और वहीं मौजूद रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
साउथ-ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित कैलाश हिल्स में कथित तौर पर महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। महिला के घर से एक बैट और चाकू पाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बैट और चाकू से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
महिला की बेरहमी से हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ बल्कि वहीं पर मौजूद था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असल वजहों का पता लगाया जा सके।
बतौर मेड काम करती थी
मृतका की पहचान मीना के रूप में हुई है और वह बतौर मेड काम करती थी। पुलिस को 11 बजकर 36 मिनट पर सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया था कि एक बिल्डिंग की छत पर महिला की हत्या कर दी गई है और वह खून से लथपथ पड़ी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ-ईस्ट) हेमंत तिवारी ने बताया कि 'सूचना मिलते ही एक टीम को रवाना कर दिया गया था। टीम को महिला का शव मिला है। करीब 50 वर्षीय एक आदमी शव के पास ही था।'
चार दिन पहले गला रेहतर महिला की हत्या
चार दिन पहले दिल्ली के कैला नगर में एक महिला की गला रेतकर बेहरमी से हत्या कर दी गई थी। महिला का बीते दो साल से पति से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पुलिस को गश्त के दौरान शनिवार शाम को महिला का शव मिल था। हत्या को अंजाम देने के बाद से ही पति फरार है। पुलिस के अलावा क्राइम और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि महिला के पति ने हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस का शक इसलिए और गहरा हो गया है क्योंकि पति हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है।
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