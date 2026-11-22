घर में तीन बेटियां, चाहिए था एक बेटा, दंपत्ति ने दिल्ली से अगवा कर लिया 8 महीने का बच्चा
तीन बेटियों के माता-पिता को एक बेटे की चाह थी। ऐसे में वेा ‘किडनैपर’ ही बन गए। दिल्ली से अगवा 8 माह का बच्चा अगवा कर लिया हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में अलीगढ़ से बरामद कर लिया।
दिल्ली के पांडव नगर इलाके से किडनैप हुआ 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश में ढूंढ निकाला। पुलिस ने इस मामले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पति-पत्नी भी हैं। आरोप है कि तीन बेटियों के बाद दंपत्ति को बेटे की चाह थी ऐसे में उन्होंने कथित तौर पर यह पूरी साजिश रची। दंपत्ति ने यह साजिश अपने दूसरे के रिश्तेदार के साथ मिलकर रची। किडनैपिंग के 24 घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल हासिल कर लिया गया।
पुलिस ने रविवार को बताया कि बच्चे को कथित तौर पर तब किडनैप किया गया जब मां काम के सिलसिले में घर से बाहर थी और बच्चे की देखभाल कोई और महिला कर रही थी। आरोपियों की पहचान ट्रक ड्राइवर ऋषिपाल (40) और अलीगढ़ जिले में वाजिदपुर गांव के रहने किसान छत्रु (50) तथा उनकी पत्नी कुसमा (45) के रूप में हुई है जो कि गृहिणी है।
मां की शिकायत के बाद कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में मां की शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू की। मंडावली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर बच्चे का पता लगाया।
केयरटेकर ने क्या-क्या बताया
अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान केयरटेकर ने बताया कि वह सुबह साढ़े 11 बजे गणेश नगर गई थी जहां उसे कुछ सामान खरीदना था। इस दौरान उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई और वह बाद में बच्चे को लेकर फरार हो गया।
पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई
पुलिस ने जांच के दौरान ई-रिक्शा चलाने वालों से भी बातचीत की जिससे संदिग्ध की अक्षरधाम की ओर जाने का पता चला। अधिकारी के मुताबिक इसके बाद मिनी ट्रक की आवाजाही से पुलिस ट्रक ड्राइवर ऋषिपाल तक पहुंची। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि बच्चे को कथित तौर पर वाजिदपुर गांव में रहने वाले एक दूर के रिश्तेदार, छत्रु को सौंप दिया गया था।
वजह काफी हैरान करने वाली
पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ की और फिर आगे की जांच में जो वजह सामने आई वह काफी हैरान करने वाली थी। दंपत्ति को कथित तौर पर तीन बेटियों के बाद एक बेटे की चाह थी। दोनों ने करीब एक साल पहले ही बच्चे को हासिल करने का साजिश रची थी। ऐसे में उन्होंने बेटा पाने के लिए कथित तौर पर इस साजिश को अंजाम दिया। दंपत्ति की चाह थी कि उनके पास एक बेटा होगा तो वह उनके परिवार का नाम, संपत्ति को आगे बढ़ाएगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
24 घंटे के भीतर ही आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में किडनैपिंग के 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि बच्चे को वाजिदपुर गांव से सकुशल हासिल कर लिया था। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है।
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