दिल्ली में पत्नी ने दुपट्टे से गला घोंटकर की पति की हत्या, पुलिस को बताई ये वजह
दिल्ली में एक युवती ने अपने पति की कथित तौर पर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसका मोबाइल लेकर पति कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रहा था। युवती ने अपने ही दुपट्टे से कथित तौर पर गला घोंटकर पति को मौत के उतारा।
शाहदरा जिले के जगतपुरी स्थित राशिद मार्केट में एक 20 वर्षीय महिला ने अवैध संबंधों के शक और मोबाइल फोन चेक करने के विवाद में अपने ही पति की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पत्नी को पुलिस ने एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है। वहां वह हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए छिप गई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी भी बरामद कर ली है।
डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, दो जुलाई तड़के करीब 3:52 बजे जगतपुरी पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि राशिद मार्केट इलाके में एक महिला ने अपने पति का गला घोंट दिया है। कॉल मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर 20 वर्षीय मुस्तकीम उर्फ साहिल अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस टीम ने उसे फौरन डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मुस्तकीम की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी।
मोबाइल फोन से शुरू हुआ था विवाद
पुलिस के अलावा क्राइम और एफएसएल की टीम ने मौके का वैज्ञानिक तरीके से मुआयना किया और महत्वपूर्ण सुराग जुटाने के साथ ही गवाहों के बयान भी दर्ज किए। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी 20 वर्षीय अलीशा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी अलीशा ने खुलासा किया कि उसका पति मुस्तकीम उस पर अवैध संबंध का शक करता था। घटना वाली रात मुस्तकीम ने सबूत तलाशने के लिए अलीशा का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई जो जल्दी ही हाथापाई में बदल गई।
छाती पर बैठकर चुन्नी से घोंटा गला
आरोपी पत्नी ने बताया कि बहस के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्से में आगबबूला होकर वह अपने पति की छाती पर बैठ गई और अपनी चुन्नी (दुपट्टे) से उसका गला घोंट दिया। वारदात के कुछ ही देर बाद जब मुस्तकीम की मां कमरे में आई, तो अलीशा मौके से फरार हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गई। जगतपुरी पुलिस टीम ने आरोपी अलीशा को गुरुद्वारे से धर दबोचा।
शादी के बाद अक्सर होता था झगड़ा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुस्तकीम डिलीवरी बॉय का काम करता था। पिछले साल 13 दिसंबर 2025 को मुस्तकीम और अलीशा की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से अलीशा ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। इस कारण मुस्तकीम अपनी पत्नी पर शक भी करता था। यह बात अलीशा को पसंद नहीं थी।
मायके से वापस लौटी थी अलीशा
गत सोमवार को ही अलीशा अपने मायके से वापस लौटी थी। गुरुवार तड़के दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में मुस्तकील ने अलीशा की पिटाई कर दी। इस बात पर नाराज अलीशा ने मुस्तकीम की दुप्पटे से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने में लगी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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