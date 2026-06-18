दिल्ली से दूर क्यों है मानसून? जानिए कब तक करना पड़ेगा इंतजार, मौसम एक्सपर्ट ने बताया
Delhi Weather Update: दिल्ली में आमतौर पर मानसून 27 जून के आस-पास दस्तक दे देता है मगर इसबार दिल्लीवासियों को इंतजार करना पड़ेगा। मौसम एक्सपर्ट्स ने मानसून आने में देरी की संभावना जताई है और इसके पीछे क्या वजह है ये भी बताया है।
Delhi Weather Update: दिल्ली में मानसून की एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि देरी की वजह मौजूदा मौसमी परिस्थितियां हैं। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक दे देता है।
मानसून के आने में हो रही देरी पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर 18-19 जून को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और फिर पूरब से चलने वाली हवाएं अरब सागर से नमी वाली हवाओं को दक्षिण भारत के इलाकों की ओर धकेलती हैं। इसके बाद यह सिस्टम ओडिशा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ता है। इससे हवाओं का एक अनुकूल पैर्टन बनता है, जिससे मानसून देश के अंदरूनी इलाकों में फैलता है।'
क्या है फिलहाल देरी की मुख्य वजह?
वहीं स्काईमेट के महेश पलावत ने बताया कि 'बंगाल की खाड़ी के ऊपर वो जरूरी मौसम सिस्टम नहीं बन पाया है। क्योंकि यही सिस्टम आम तौर पर बारिश वाली हवाओं को उत्तर-पश्चिम भारत की ओर ले जाता है। यही वजह है कि दिल्ली में मानसून 27 जून तक नहीं पहुंच पा रहा है।'
पलावत ने आगे बताया 'हम 25-26 जून तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर अनुकूल मौसमी परिस्थितियां बनने की उम्मीद कर रहे हैं और फिर दिल्ली में 27 जून की बजाय जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून के दस्तक दे सकता है।'
अरब सागर से आने वाली मानसून हवाएं भी कमजोर पड़ गई है और दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। इसका एक हिस्सा दक्षिण भारत की ओर तो दूसरा राजस्थान की ओर फैल रहा है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वैज्ञानिक कृष्णा मिश्रा ने बताया कि मानसून की हवाओं को अभी अरब सागर सागर से उतनी रफ्तार नहीं मिल पा रही है।'
बारिश की कमी झेल रहा देश
आईएमडी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मानसून के आने में यह देरी ऐसे समय में हुई है जब भारत में 4 जून से 18 जून के बीच बारिश में 41 फीसदी की कमी दर्ज की गई है जबकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर ही है। इस टाइम पीरियड के दौरान देश में 42.6mm बारिश दर्ज की गई है जबकि यह आमतौर पर 72.2mm दर्ज की जाती रही है।
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में आज रात कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है। बारिश का दौर 21 जून तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार और उसके बाद बादल छाए रहने की संभावना है। पलावत के मुताबिक, दिल्ली में मौजूदा समय में जो बारिश हुई हैं उसकी वजह पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में बना पश्चिम विक्षोभ और उत्तर भारत में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। यह मानसून से पहले होने वाली रूटीन सिस्टम है।
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