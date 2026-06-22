‘अगर कोई भी पुलिसवाला’… आखिर दिल्ली पुलिस पर क्यों भड़के CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके?
Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि जंतर-मंतर पर पुलिलकर्मी प्रदर्शन में आ रहे लोगों से आधार कार्ड मांग रहे हैं।
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुआई में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। दीपके ने आरोप लगाया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे लोगों के दिल्ली पुलिस आधार कार्ड चेक कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी देश के नागरिक हैं और जंतर-मंतर पर आने के लिए आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं।
दीपके ने कहा 'कल जो लोग खाना दे रहे थे और पानी दे रहे थे आप उनके भी आधार कार्ड मांग रहे हैं। जंतर-मंतर पर आने के लिए अब वीजा लेना पड़ेगा क्या? इसके बाद अगर कोई भी पुलिसवाला प्रदर्शन स्थल पर आने के लिए आधार कार्ड मांगता है तो प्लीज मुझे बताइए। जंतर-मंतर पर आने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं क्योंकि सभी इस देश के नागरिक हैं। मैं कल से सुन रहा हूं कि लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है।'
बीजेपी की रैलियों का किया जिक्र
दीपके ने एक्स पर लिखा ‘प्रदर्शन स्थल पर जो लोग आ रहे हैं उनसे दिल्ली पुलिस आधार कार्ड क्यों मांग रही है? प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आधार कार्ड कब से जरूरी हो गया? क्या वे बीजेपी की रैलियों में आधार दिखाने के लिए कहते हैं? पुलिस आधार कार्ड के बहाने लोगों को जंतर-मंतर से वापस भेज रही है।’
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने दीपके के दावों को सिरे से खारिज किया है। डीसीपी नई दिल्ली के एक्स हैंडल पर बताया गया है कि 'यह दावा गलत है। दिल्ली पुलिस न तो किसी के आधार कार्ड चेक करही है और न ही जंतर-मंतर पर किसी के भी आधार और एड्रेस की जानकारी जुटा रही है।'
क्यों किया जा रहा विरोध प्रदर्शन?
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ये विरोध प्रदर्शन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रही है। जंतर-मंतर पर दीपके की अगुआई में ये प्रदर्शन शनिवार दोपहर से शुरू हुआ था। दीपके का कहना है कि केंद्र सरकार के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं अगर जवाबदेही तो हो जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें।
किसानों का समर्थन मांगा
विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन अभिजीत दीपके ने किसानों से समर्थन मांगा था। दीपके ने कहा है कि छात्रों ने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई में साथ दिया है। ऐसे में अब किसानों को छात्रों के लिए आगे आना चाहिए। मैं पूरे भारत के किसानों से अपील करता हूं कि वे आएं और जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ खड़े हों।
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