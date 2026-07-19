सोनम वांंगचुक को जबरन उठाने के बाद अभिजीत दीपके क्यों हैं गदगद? पुलिस की गलती भी बताई
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन कल 20 जुलाई को संसद मार्च निकालने जा रहे हैं। इससे पहले अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक ‘बड़ी गिलती’ का जिक्र किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अनशन से उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीपके ने कहा है कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को तो जबरन ले गई मगर इससे जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ गई है।
जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके ने रविवार को मंच से प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा 'कल सोनम वांगचुक सर को उठाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक सोनम सर को उठाकर तुमने पूरा जंतर-मंतर भर दिया। अगर तुम इस प्रदर्शन को भी उठाओगे तो पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएगी। तो ये गलती वापस मत करना।'
वहीं इससे पहले संसद मार्च को लेकर अभिजीत दीपके ने बताया कि ‘कल सोनम सर को जबरदस्ती यहां से लेकर गए। लेकिन फिर भी अस्पताल में उनका अनशन जारी है और यहां जंतर-मंतर हमारा प्रदर्शन भी जारी है। मैं सभी से आवेदन करता हूं प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर-मंतर आइए। आज रात को यहीं रुकिए अगर आज आप यहां नहीं आते हैं और नहीं रुकते हैं तो ये लोग इस प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते हैं कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो सफल हो। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो हमारा प्रदर्शन और मार्च है दोनों शांतिपूर्ण होने वाला है और जो शांतिपूर्ण मार्च नहीं करेंगे वो सोनम सर और कॉकरोज जनता पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते।’
अस्पताल से जारी किया संदेश
सोनम वांगचुक ने कल यानी 20 जुलाई को होने वाले ससंद मार्च से पहले एक संदेश जारी किया है। ये संदेश वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ‘20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोनल भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। वांगचुक ने आगे लिखा अन्याय से आजादी (जैसे पेपर लीक), डर से आजादी (मेरी गैरकानूनी हिरासत), भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, प्लीज संसद मार्च को सफल बनाइए।’
पार्टी ने जताई आशंका
कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि संसद मार्च के लिए उन्हें देशभर से समर्थन मिल रहा है। पार्टी की ओर से आशंका जताई गई है कि 30 से 40 गुंडे प्रदर्शन में घुस चुके हैं और भड़काऊ बयानबाजी करके माहौल खराब कर सकते हैं।
28 जून से भूख हड़ताल पर वांगचुक
आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।
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