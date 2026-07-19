Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनम वांंगचुक को जबरन उठाने के बाद अभिजीत दीपके क्यों हैं गदगद? पुलिस की गलती भी बताई

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन कल 20 जुलाई को संसद मार्च निकालने जा रहे हैं। इससे पहले अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक ‘बड़ी गिलती’ का जिक्र किया है।

सोनम वांंगचुक को जबरन उठाने के बाद अभिजीत दीपके क्यों हैं गदगद? पुलिस की गलती भी बताई

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अनशन से उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीपके ने कहा है कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को तो जबरन ले गई मगर इससे जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ गई है।

जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके ने रविवार को मंच से प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा 'कल सोनम वांगचुक सर को उठाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक सोनम सर को उठाकर तुमने पूरा जंतर-मंतर भर दिया। अगर तुम इस प्रदर्शन को भी उठाओगे तो पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएगी। तो ये गलती वापस मत करना।'

वहीं इससे पहले संसद मार्च को लेकर अभिजीत दीपके ने बताया कि ‘कल सोनम सर को जबरदस्ती यहां से लेकर गए। लेकिन फिर भी अस्पताल में उनका अनशन जारी है और यहां जंतर-मंतर हमारा प्रदर्शन भी जारी है। मैं सभी से आवेदन करता हूं प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर-मंतर आइए। आज रात को यहीं रुकिए अगर आज आप यहां नहीं आते हैं और नहीं रुकते हैं तो ये लोग इस प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते हैं कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो सफल हो। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो हमारा प्रदर्शन और मार्च है दोनों शांतिपूर्ण होने वाला है और जो शांतिपूर्ण मार्च नहीं करेंगे वो सोनम सर और कॉकरोज जनता पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते।’

ये भी पढ़ें:पेपर लीक से लेकर हिरासत तक… वांगचुक ने अस्पताल से फूंका संसद मार्च का बिगुल

अस्पताल से जारी किया संदेश

सोनम वांगचुक ने कल यानी 20 जुलाई को होने वाले ससंद मार्च से पहले एक संदेश जारी किया है। ये संदेश वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ‘20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोनल भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। वांगचुक ने आगे लिखा अन्याय से आजादी (जैसे पेपर लीक), डर से आजादी (मेरी गैरकानूनी हिरासत), भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, प्लीज संसद मार्च को सफल बनाइए।’

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को अस्पताल से शिफ्ट किया तो जान का खतरा? सूत्रों ने जताई आशंका

पार्टी ने जताई आशंका

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि संसद मार्च के लिए उन्हें देशभर से समर्थन मिल रहा है। पार्टी की ओर से आशंका जताई गई है कि 30 से 40 गुंडे प्रदर्शन में घुस चुके हैं और भड़काऊ बयानबाजी करके माहौल खराब कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कैसी है जंतर-मंतर से जबरन अस्पताल पहुंचाए गए वांगचुक की तबीयत? बुलेटिन जारी

28 जून से भूख हड़ताल पर वांगचुक

आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
sonam wangchuk

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।