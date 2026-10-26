जिसका बॉस राहुल गांधी वो फ्रस्ट्रेट रहेगा ही; खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर बोले मंत्री
दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि खड़गे का पगलाना स्वाभाविक है। जिसका बॉस कांग्रेस नेता राहुल गांधी होगा वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा ही।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मिश्रा ने कहा है कि खड़गे का पगलाना स्वाभाविक है। जिसका बॉस कांग्रेस नेता राहुल गांधी होगा वो फ्रस्ट्रेटेड (हताश परेशान) रहेगा ही।
कपिल मिश्रा ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर खरी-खरी सुनाई है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने कहा 'देखिए खरगे जी की बात नहीं है। खरगे जी की फ्रस्ट्रेशन है। और जो आदमी का बॉस राहुल गांधी होगा उसे फ्रस्ट्रेट होना ही है। ये पागलपन दिख रहा है कांग्रेसियों और विपक्ष के दिमाग में दिख रहा है। जिसको भी सुबह-सुबह राहुल गांधी को सलाम करना पड़ेगा और बॉस बोलना पड़ेगा, उसका दिमाग हिलना स्वाभाविक है। जिसका दिमाग ठीक होगा वो क्यों राहुल गांधी को बॉस मानेगा। तो डूबती हुई नाव के जो यात्री हैं अब वो नाव के मालिक को कुछ नहीं बोल सकते तो पागलों की तरह इधर-उधर बड़बड़ा रहे हैं।'
उन्होंने आगे कहा ‘मेरा ये मानना है कि देश की राजनीति जो है ये मुद्दों पर होनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम ये हर राजनीतिक समाजिक व्यक्ति का पहला दायित्व होना चाहिए। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर जो विपक्ष है वो राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी राजनीति कर रहा है। और जब जनता उन्हें नकार रही है तो इस प्रकार की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।’
खरगे के बयान पर मचा है भारी बवाल
आपको बता दें कि रविवार को पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक सभा संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वह वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने टिप्पणी करना शुरू किया। शख्स ने चिल्लाते हुए कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे। शख्स की इसी टिप्पणी पर भड़कते हुए खरगे ने कहा 'मोदी की बाप भी जाएगा... बाप भी जाएगा मोदी का।' इसके बाद हॉल में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और साथ ही साथ शख्स को हॉल से बाहर कर दिया।
भाजपा लगातार खरगे और कांग्रेस पर हमलावर
मल्लिकार्जुन खरगे ने यह टिप्पणी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। टिप्पणी के बाद भाजपा लगातार उनपर हमलावर है और आज देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग