जब स्त्री बोलती है: मेरा रंग फाउंडेशन की संगोष्ठी में उठे तीखे सवाल

नई दिल्ली। ‘मेरा रंग फाउंडेशन’ की स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित संगोष्ठी ‘जब स्त्री बोलती है’ में महिलाओं के अधिकार, सामाजिक संरचना, राजनीतिक ट्रोलिंग और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के अनुभव जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता और समाजसेवा से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने किया। उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते हुए महिलाओं के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जताई और कहा कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब महिलाएं अपने अनुभव साझा करें और एक-दूसरे के साथ खड़ी हों।

फाउंडेशन की संस्थापक शालिनी श्रीनेत ने संस्था की नौ साल की यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि ‘मेरा रंग’ की शुरुआत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, लेकिन घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे एक सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का रूप दिया गया, जो अब महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करता है। राजनीति में महिलाओं के चरित्र हनन और ट्रोलिंग पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चेयरपर्सन (सोशल मीडिया) सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीतिक विमर्श का स्तर इस हद तक गिर गया है कि असहमति जताने वाली महिलाओं पर निजी हमले किए जाते हैं।

दिल्ली विवि के प्रोफेसर व चर्चित लेखक श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ ने कहा कि शिक्षा स्त्री सशक्तीकरण का पहला कदम है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह और वक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी जोड़ा कि शिक्षा या आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद समाज में पितृसत्तात्मक सोच स्त्रियों के रास्ते में अब भी बाधा बनी हुई है। वहीं प्राध्यापक तारा शंकर ने अपने वक्तव्य में अपराध के आंकड़ों के जरिए बताया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप बदल गए हैं, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रहीं। उन्होंने कहा कि आज स्त्रियां जब अपने अधिकार मांग रही हैं, तो उन्हें दबाने के लिए हिंसा सामूहिक रूप लेने लगी है। लिटरेरी हिस्टोरियन रख़्शंदा जलील ने इतिहास के हवाले से महिलाओं के संघर्ष पर बात की।

संगोष्ठी में सहयोगी संस्था छांव फाउंडेशन से आईं एसिड सर्वाइवर महिलाएं, रूपा, अंशु, नगमा और काजल ने भी अपनी कहानियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि समाज ने शुरू में उन्हें सवालों और तानों से जूझने पर मजबूर किया, लेकिन अब वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन रही हैं।

सवाल-जवाब सत्र में एक छात्रा ने कहा कि पढ़ाई और काम के बावजूद उसे समाज में बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता निवेदिता झा ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता ही स्त्रियों की असली ताकत है, इससे ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। इसी सत्र में श्रोता दीपिका ने सुझाव दिया कि ऐसे विमर्शों में ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जेंडर पर चर्चा अधिक समावेशी बन सके।

कार्यक्रम के समापन पर ‘मेरा रंग फाउंडेशन’ की ओर से ‘रंग साहस का अवार्ड’ चंबल मीडिया की ऑपरेशनल हेड लक्ष्मी शर्मा को प्रदान किया गया। उनकी अनुपस्थिति में यह सम्मान उनकी सहयोगी रजनी ने ग्रहण किया। लक्ष्मी शर्मा ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों को मुखर रूप से सामने लाने का कार्य कर रही हैं।