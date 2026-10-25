दिल्ली में रोज 10 हजार चालान, NCR के जिलों से तालमेल; सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए क्या तैयारी?
सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एनसीआर के जिलों के साथ तालमेल बढ़ाया है। इसके अलावा अलग-अलग स्तर पर भी तैयारी शुरू की जा रही है।
दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पड़ोसी जिलों के साथ तामलेल बढ़ा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को सीमावर्ती इलाकों में यातायात जाम कम करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उपायों की समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ की यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
मंत्री ने की संयुक्त कार्रवाई की वकालत
बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई।सिरसा ने कहा कि वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है, जिससे निपटने के लिए एनसीआर के राज्यों के बीच संयुक्त कार्रवाई जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों का प्रभावी प्रबंधन, यातायात का सुचारू संचालन, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई दिल्ली की शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण रणनीति के प्रमुख हिस्से होंगे।
जाम के कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर क्या प्लान?
बैठक में यातायात के सुचारू संचालन के लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल और जाम की आशंका वाले स्थानों, विशेषकर एनसीआर की सीमाओं के पास, पर्याप्त कर्मियों की तैनाती पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य लंबे समय तक यातायात जाम के कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
पीयूसी से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा
बैठक में शामिल एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने और स्पष्ट रूप से धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी चर्चा की।
इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानक डीजल वाहनों के लिए क्या प्लान
बयान में कहा गया कि दिल्ली नहीं आने वाले ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर भेजने संबंधी निर्देशों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि शहर के भीतर भारी वाहनों की अनावश्यक आवाजाही कम की जा सके। इसमें कहा गया कि संबंधित निर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानक वाले डीजल वाहनों के अलावा अन्य बसों को क्षेत्र में चलने की अनुमति नहीं होगी।
नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे
सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ सीमावर्ती जांच चौकियों पर नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इनके जरिए वाहन चालकों और अंतरराज्यीय परिवहन संचालकों को प्रतिबंधों की जानकारी दी जाएगी।
रोज 10 हजार चालान
बयान के अनुसार, दिल्ली यातायात पुलिस ने बैठक में बताया कि यातायात और प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जारी अभियान के तहत प्रतिदिन औसतन 10,000 से अधिक चालान काटे जा रहे हैं।
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