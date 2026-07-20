क्या है CJP की पहली जीत? संसद मार्च से पहले अभिजीत दीपके ने बताया; जंतर-मंतर पर उमड़ा जन सैलाब
कॉकरोच जनता पार्टी आज संसद मार्च कर रही है। इससे पहले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इस दौरान दीपके ने पहली जीत का भी जिक्र किया।
कॉकरोच जनता पार्टी के ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को संसद तक 'संसद चलो' मार्च का आह्वान किया है। ये मार्च सुबह 9 बजे से शुरू है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इस दौरान दीपके ने पार्टी की पहली जीत क्या है इसकी भी जानकारी दी।
दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा 'भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। पिछले 10-12 साल से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी जंतर मंतर पर एक महीना बैठकर आपने लोकतंत्र को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और पूरी दिल्ली कॉकरोच से भर चुकी है। जब में अमेरिका में था तो ये लोग मुझे बोलते थे कि कोई नहीं आएगा ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर-मंतर की ओर चारों रास्ते भर चुके हैं।'
उन्होंने आगे कहा ‘सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आप सभी को प्यार। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। ये हमारी जीत है पहली जीत है कि हम यहां पर बैठे हैं और हमारा मार्च होने जा रहा है।’
पुलिस से अनुमति न मिलने पर क्या बोले?
दीपके ने दिल्ली पुलिस की ओर से मार्च की अनुमति न मिलने पर कहा ‘कल तक जो लोग कह रहे थे कि अनुमति नहीं होगी आज वे कह रहे हैं कि बताइए कहां से जाओगे। हमारे साथ इस देश का संविधान है। हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं हमारे साथ महात्मा गांधी हैं। हमें अपनी आवाज रखने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे।’
'पुलिस ने वांगचुक को उठाकर गलती कर दी'
दीपके ने इससे पहले रविवार को मंच से प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘कल सोनम वांगचुक सर को उठाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक सोनम सर को उठाकर तुमने पूरा जंतर-मंतर भर दिया। अगर तुम इस प्रदर्शन को भी उठाओगे तो पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएगी। तो ये गलती वापस मत करना।’
क्या मांग कर रही कॉकरोच पार्टी?
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। इस दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।