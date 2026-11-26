क्या होता है लुकआउट सर्कुलर? जिसकी चपेट में आए अभिजीत दीपके, सौरभ दास और रांका
अभिजीत दीपके, सौरभ दास और रांका के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। इस नोटिस का इन तीनों नेताओं पर क्या असर हो सकता है। आइए जानते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन बड़े नेताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। यह सर्कुलर संयोजक अभिजीत दीपके, सह-संयोजिक सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ जारी किया गया है। सबसे पहले सौरभ दास के खिलाफ यह नोटिस जारी करने की बात सामने आई थी।
लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद सीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ यह सर्कुलर इसलिए जारी हुए हैं ताकि वे देश छोड़कर न भाग जाएं। अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर यह लुकआउट सर्कुलर क्या होता है और जिनके खिलाफ यह जारी किया जाता है उनपर इसका क्या असर होता है?
क्या होता है लुकआउट सर्कुलर
यह एक तरह का सरकारी अलर्ट या नोटिस है, जिसे पुलिस या जांच एजंसियां या अन्य अधिकृत सरकारी अधिकारी जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस नोटिस के तहत इमिग्रेशन को संबंधित व्यक्ति की सूचना दे दी जाती है जिसके खिलाफ यह नोटिस जारी किया जाना होता है। आमतौर पर इस नोटिस के जरिए किसी व्यक्ति को देश छोड़कर भागने से रोकना होता है। अगर व्यक्ति देश छोड़कर जाने की फिराक में होता है तो जांच एजंसियो को तुरंत सूचित करना होता है और उसी वहीं रोका जाता है। लुकआउट सर्कुलर एक ऐसा अलर्ट है जिसे देश के सभी एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और बॉर्डर चेकप्वाइंट पर भेजा जाता है।
हर नोटिस का मतलब विदेश जाने पर रोक?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, संबंधित जांच एजेंसियां ऐसे व्यक्तियों की जानकारी 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' को देती हैं। इसके बाद 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और बॉर्डर चेकप्वाइंट पर तैनात अधिकारियों के पास लुकआउट सर्कुलर की लिस्ट अपडेट कर देता है। हालांकि हर लुकआउट नोटिस का मतलब यह नहीं कि संबंधित व्यक्ति को देश छोड़कर जाने से रोका जाए। यह इसपर निर्भर करता है कि नोटिस में किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कुछ कैटेगरी में संबंधित व्यक्ति जांच एजेंसी या पुलिस को सूचित कर या अनुमति लेने के बाद विदेश जा सकता है।
कोर्ट में जाकर भी किया जा सकता है अनुरोध
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह एक ऐसा नोटिस है जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी आपराधिक मामले में वांछित व्यक्ति देश छोड़कर न भाग सके। वहीं कुछ खास मामलों में पुलिस कोर्ट में जाकर व्यक्ति के देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगाने की मांग कर सकती है। खासकर तब जब व्यक्ति किसी मामले में संदिग्ध हो या फिर ऐसी आशंका हो कि बाद में वह जांच में शामिल नहीं होगा।
सौरव दास के खिलाफ क्यों नोटिस?
सौरभ दास के पासपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई। उन्हें हाल में एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। इसके बाद सौरभ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि सौरभ दास के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और इसी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था।
दीपके और रांका के खिलाफ क्यों?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके और रांका के खिलाफ यह नोटिस मुंबई पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया है। यह एक्शन 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर शिवाजी पार्क में बिना अनुमति प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर के संबंध में लिया गया है।
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