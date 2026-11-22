आखिर क्या है 'कॉकरोच क्लब'? CJP नेता सौरभ दास ने बताई अंदर की बात, युवाओं के लिए क्या खास
सीजेपी ने 'कॉकरोच क्लब' की शुरुआत की है। सीजेपी नेता सौरभ दास ने इसे क्यों शुरू किया गया है और यह युवाओं के लिए क्यों खास है इसकी जानकारी दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 'कॉकरोच क्लब' की शुरुआत की है जिसके जरिए महान विचारकों की सोच को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरभ दास ने इस क्लब की शुरुआत क्यों की गई है और इसमें क्या होगा इसकी जानकारी शेयर की है।
सौरभ दास ने अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि इस क्लब को इसलिए शुरू किया गया है ताकि युवा एक सात जुड़ सकें, विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और सवाल पूछ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यह एक ऐसा मंच है जहां युवा लोग बातचीत और चर्चाओं के जरिए गांधी, नेहरू, अंबेडकर और दूसरे महान विचारकों को समझ सकें। हम फिल्म स्क्रीनिंग के जरिए सोच का दायरा बढ़ाएंगे। ऐसी जगह जहां कोई भी पढ़ने और परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक शांत कोना ढूंढ सकता है। क्योंकि मेरी पीढ़ी के लोग सिर्फ गंभीर नहीं हैं इसलिए यह क्लब लाइव परफॉर्मेंस और स्टैंड-अप कॉमेडी के जरिए तनाव दूर करने, हंसने और मस्ती की जगह भी बनेगा।'
और क्या-क्या है खास
सौरभ दास ने आगे बताया कि 'सबसे जरूरी बात, द कॉकरोच क्लब एक ऐसी जगह होगी जो युवाओं को खुद से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह एक ऐसी जगह नहीं होगी जहां किसी पर अपनी राय या विचारधार थोपी जाए। बल्कि यह एक ऐसा मंच होगा जहां विचारों पर बहस होगी, दृष्टिकोणों को चुनौती दी जाएगी और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। एक ऐसी जगह जहां हम जैसे युवा दुनिया को सिर्फ वैसे ही नहीं जानने की कोशिश करेंगे जैसी वो है बल्कि यहां ऐसी दुनिया और एक ऐसे भारत की कल्पना शुरू करेंगे जैसे उसे होना चाहिए। हम युवा कॉकरोच क्लब में 'आइंडिया ऑफ इंडिया' के अपने विचार को गढ़ेंगे।'
आशुतोष रांका ने बताया जल्द आएगा एपिसोड
आपको बता दें कि सौरभ दास के अलावा सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी क्लब को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर बताया है कि कॉकरोच क्लब शुरू कर दिया गया है और इसका एक पूरा एपिसोड जल्द आने वाला है।
रांका के अलावा अन्य सीजेपी नेता आए नजर
रांका ने जो तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं उसमें सौरभ दास भी नज आ रहे हैं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। सीजेपी की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह सौरभ दास के बगल में बैठी नजर आ रही हैं तो रांका के बगल में अजिंक्य शिंदे बैठे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में दर्शक कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके इस क्लब में नजर नहीं आ रहे।
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