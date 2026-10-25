7वें पीरियड में पानी पीने निकली, फिर जली हालत में मिली; स्कूल में 12वीं की छात्रा की मौत बनी रहस्य
ईस्ट दिल्ली के कृष्ण नगर में सरकारी स्कूल में एक 12वीं की छात्रा जली हालत में मिली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
ईस्ट दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में जली हालत में मिली 12वीं की छात्र की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस टीचर्स और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। छात्रा के निजी कारण जैसे कथित ब्रेकअप को लेकर भी जांच की जा रही है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, 17 वर्षीय छात्रा सातवें पीरियड की पढ़ाई के लिए कक्षा में मौजूद थी, तभी टीचर से पानी पीने के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगी।
पुलिस सूत्र ने बताया है कि ‘अलग-अलग टीमें इस मामले में कई पहलुओं से जांच में जुटी हैं। छात्रा का हाल में हुआ ब्रेकअप भी जांच के दायरे में शामिल है। पुलिस सहपाठियों, परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है।’
बोतल लेकर क्लासरूम से बाहर निकली
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को छात्रा एक बोतल लेकर क्लासरूम से बाहर निकली थी और गार्ड रूम के पीछे गई जिसके पास ही एक पानी की टंकी भी है। इस दौरान उसने अपने ऊपर कोई ज्वलनशील चीज डाली और कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि वह उस जगह तक कैसे पहुंची और शिक्षकों और सुरक्षाकर्मियों की नजर में आए बिना कैसे घटना को अंजाम दिया।
छात्रा की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा था और देखा कि वह बुरी तरह झुलसी हालत में मुंह के बल गिरी पड़ी थी।
इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और फिर छात्रा को अस्पताल लेकर जाया गया। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त आर पी मीण ने बताया कि पुलिस को 11 बजकर 58 मिनट पर घटना की जानकारी मिली थी। छात्रा को अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ
पुलिस ने सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) जब्त कर लिया है और घटनाक्रम को समझने के लिए फुटेज को खंगाल रही है। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की जा रही है जिससे यह पता चल सके की घटना के वक्त वह कहां मौजूद था।
सुसाइड नोट भी मिला, जांच कर रही पुलिस
पुलिस ने छात्रा के स्कूल बैग से तीन पेज का कथित सुसाइड नोट बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें परिवार और एक दोस्त का जिक्र है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट के एक पेज पर परिवार से माफी मांगी गई है तो दूसरे पेज पर लिखा है कि उसके एक दोस्त को परेशान न किया जाए। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या छात्रा किसी निजी परेशानी का सामना कर रही थी, जिसमें रिलेशनशिप का पहलू भी शामिल है।
फिलहाल पुलिस अभी छात्रा की मौत की असल वजह पता नहीं लगा पाई है। वहीं पुलिस परिवार के उस आरोप की भी जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि छात्रा किसी साजिश का शिकार हो सकती है। आपको बता दें कि छात्रा राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी।
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