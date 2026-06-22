काम की बात: दिल्लीवाले ध्यान दें! चालान निपटारे के लिए खुल रहीं 'वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट', जानें टाइमिंग और डेट
दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान के निपटान के लिए वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू की जा रही हैं। 11 जिला कोर्ट में 22 बेंच चालान पर सुनावई करेंगी। इस दौरान प्रत्येक बेंच प्रतिदिन करीब 700 चालान का निपटान करेगी।
दिल्ली में पेंडिंग चालान के बोझ को कम करने के लिए अब वीकेंड कोर्ट शुरू की जा रही हैं। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में यह व्यवस्था हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को लागू होगी। अदालत में कार्यवाही का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। 11 जिलों में कुल 22 बेंच पेंडिंग चालान की सुनवाई करेंगी और मामलों का तेजी से निपटान करेगी। प्रत्येक बेंच प्रतिदिन करीब 700 पेंडिंग चालान का निपटान करेगी।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दिल्ली जिला अदालतों की ओर से पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नौकरीपेशा वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा क्योंकि वे कामकाजी दिनों में चालान से जुड़े काम नहीं निपटा पाते हैं। इन 'वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट' में सिर्फ कंपाउंडेबल चालान का ही सुनवाई होगी। यानी ऐसे चालान जिनका कोर्ट में जुर्माना भरकर निपटारा किया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल चालान की सुनवाई नहीं होगी क्योंकि इनमें न्यायिक जांच होती है और ये गंभीर प्रकृति के होते हैं।
5 जुलाई, 2026 से शुरू
'वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट' 5 जुलाई, 2026 से शुरू होंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल से चालान की स्लिप को डाउनलोड करने की सुविधा 25 जून सुबह 10 बजे से शुरू होगी। चालान स्लिप डाउनलोड करते वक्त वाहन चालक को अपनी पसंद का कोर्ट परिसर, कोर्ट के सामने पेश होने की डेट और टाइम स्लॉट चुनना होगा। स्लॉट को दो कैटेगरी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे रखा गया है। खास बात ये है कि यूपीआई और भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए चालान भर जा सकेगा जिससे निपटान प्रक्रिया और आसान और तेज होगी।
कामकाजी लोगों को मिलेगी राहत
11 जिला अदालतों में 22 बेंच पेंडिंग चालान के मामलों का निपटान करेगी। हर बेंच दिनभर में करीब 700 चालान का निपटान करेगी। आपको बता दें कि ट्रैफिक चालान के निपटान के लिए शाम की कोर्ट और लोक अदालतें पहले से चल रही हैं, मगर कामकाजी लोगों को वर्किंड डेज में आने में परेशानी होती है। साल 2026 में अब तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 42.2 लाख चालान और नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 96.5% चालान और नोटिस ( 40.7 लाख से ज्यादा) पेंडिंग हैं।
दिल्ली में जगह-जगह कैमरा लगे हैं जिनके जरिए वाहनों की पहचान कर चालान काटे जाते हैं। वहीं ओवर स्पीडिंग वाहनों की भी तकनीक के जरिए पहचान कर ऑनलाइन ही चालान और नोटिस की व्यवस्था है।
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