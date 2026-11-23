ब्रेजा की जगह औरा कार मिलने पर बिन शादी लौटी थी बारात? अब दूल्हे ने तोड़ी चुप्पी
सोनीपत में दहेज के वजह से बारात लौटने के मामले में दूल्हे चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप ने बताया है कि उन्होंने ब्रेजा कार की डिमांड नहीं कि और वे आज भी शादी के लिए तैयार हैं।
हरियाणा के सोनीपत में शादी वाले दिन कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लौटने के मामले में अब दूल्हे ने चुप्पी तोड़ दी है। दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उन्होंने न तो शादी से इनकार किया था और न ही ब्रेजा कार मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि दुल्हन पक्ष ने उन्हें वाटिका में बंधक बना लिया था।
कुलदीप ने बताया कि रास्ते को लेकर बहस हुई थी जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। उन्होंने एक न्यूज चैनल संग बातचीत में बताया कि ‘मैंने कोई ब्रेजा गाड़ी की मांग नहीं की। सिर्फ रास्ते को लेकर थोड़ी से बात हुई थी उसी में गर्मा गर्मी बढ़ गई। मेरी तरफ से ब्रेजा की डिमांड नहीं की गई। उन्होंने खुद ही इस बात का विवाद बना लिया। और मैं तो लड़की से आज भी शादी करने को तैयार हूं। पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ऐसा इश्यू आ गया क्या इतनी बड़ी बात हो गई। सिर्फ थोड़े से रास्ते को लेकर गहमा गहमी हो गई और उन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। मैं तो उस दिन भी शादी करने को तैयार था और आज भी तैयार हूं।’
और क्या-क्या बोले कुलदीप?
उन्होंने आगे बताया कि ‘मुझे उनका कोई सामान भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है वे बेशक ले जाएं। मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। उन्होंने बंधक बनाया वाटिका में लॉक लगा दिया। उनका कहना था 35 मिनट में हमारा सामान मंगावाइए। और जो हमारे 15-20 लाख रुपये खर्च हुए हैं। जिसके एवज में फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल की थी और फिर पुलिस ने आकर हमें वहां से निकलवाया। अगर इतनी ही गलती थी तो उसी दिन हमें आने क्यों दिया। अगर हम इतने गलत थे तो उसी दिन मुकदमा दर्ज करवाते। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या प्लानिंग की और 32 लाख की क्या योजना बनाई। अगर हमारी गलती थी तो हम वहां से कैसे आ गए। अगले दिन फिर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।’
क्या है मामला
सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले सुभाष कुमार ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी में 32 लाख रुपये खर्च किए। 6 महीने पहले उनके बेटी की शादी सोनीपत के ही गोहाना के गांधी नगर के रहने वाले दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप से हुई थी। बाद में लड़के वाले दहेज में गाड़ी और गहनों की मांग करने लगे। शिकायत में बताया गया है कि उन्होंने दूल्हे के लिए औरा गाड़ी बुक कर ली थी मगर बिचौलिए से पता चला कि लड़के को ब्रेजा कार चाहिए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 20 नवंबर को शादी वाले दिन मनपसंद की गाड़ी और गहनों की मांग पूरी न होने पर बारात वापस लौट गई।
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