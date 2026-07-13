‘हम तो अस्पताल की इमरजेंसी में होते’… भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत देख बोलीं आतिशी
दिल्ली में 24 दिन से जारी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के निश्चितकालीन भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के कई नेता जंतर-मंतर पहुंचे।
शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 16वें दिन आम आदम पार्टी (आप) का साथ मिला। पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी समेत पार्टी के अन्य नेता प्रदर्शन स्थल पहुंचे। इस दौरान आतिशी ने वांगचुकी की गिरती सेहत पर चिंता जताई।
आतिशी ने अपने संबोधन में कहा 'सोनम जी का ये हाल देखकर मेरी आंखों में आंसु आ गए हैं। वो व्यक्ति जिसने शिक्षा में एक क्रांति की शुरुआत की जिसको पूरे देश ने देखा। आज वो इंसान 16 दिन से बिना कुछ खाए इतनी गर्मी में अनशन पर बैठा हुआ है। जिसका साढ़े आठ किलो वजन कम हो गया है शुगर 60-70 पर पहुंच गया है और ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया है। अगर आप और हम इस हाल में होते न तो हम अस्पताल की इमरजेंसी में होते।'
आतिशी ने कहा - सरकार गूंगी-बहरी पत्थर दिलवाली
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा ‘सोनम वांगचुक को नीट, एसएससी और टीईटी का एग्जाम नहीं देना। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने आज अपनी जान की बाजी लगा दी है। लेकिन ये ऐसी गूंगी-बहरी पत्थर दिल सरकार है जिसे सोनम जी का ये हाल नहीं दिख रहा। इन्हें उन बच्चों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं जिन्होने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली।’
'सरकार को झुकना होगा'
आतिशी ने इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे कर करते हुए कहा ‘पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य तबाह हो रहा है। इसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सोनम वांगचुक जी और छात्र 16 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हम युवाओं के हक की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। भाजपा की इस तानाशाह सरकार को झुकना ही होगा।’
अभिजीत दीपके ने की ये अपील
वहीं 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्र से अपील की कि वह इस मुद्दे को 'अहंकार की लड़ाई' न बनाएं और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। दीपके ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ‘वांगचुक की भूख हड़ताल का 16वां दिन है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इसे अहंकार की लड़ाई न बनाए, क्योंकि यहां इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है। यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा का संकेत है। हम बस जवाबदेही चाहते हैं।’
संसद मार्च की तैयारी में कॉकरोच पार्टी
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को तक मार्च निकालने का भी एलान कर चुकी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग पर भी अड़ी हुई है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।