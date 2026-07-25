'हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे'... CJP ने पीएम मोदी के सामने रखी खुली 'शर्त'; क्या करने की चुनौती?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती दो रात से इंस्टाग्राम पर लगातार दो वीडियो शेयर कर चुके हैं। पीएम के वीडियो शेयर करने पर सीजेपी ने भी प्रतक्रिया दी है और कहा है कि वे भी उनकी रील शेयर करेंगे अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हो चुके हैं और बीती दो रात में लगातार दो वीडियो शेयर कर चुके हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि पेपर लीक को मामूली विषय नहीं और इसके साथ ही पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए सख्त कानून लाने की भी बात कही।
पीएम मोदी के अचानक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव होने और लगातार रील्स अपलोड करने को युवाओं से जोड़कर देखा जा रहा है जो कि अपना काफी समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा है कि वे भी प्रधानमंत्री की रील्स को शेयर करेंगे मगर उन्हें एक शर्त पूरी करनी होगी।
सीजेपी बोली युवाओं का गुस्सा काफी बढ़ चुका है
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि ‘मोदी जी अगर रात में रील्स बना रहे हैं तो जरूर सिस्टम में कोई दिक्कत है और सिस्टम में कुछ तो चीजें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आग गया है कि युवाओं का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ये शायद दिखा नहीं रही है। वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पर दिख रहा है इसलिए मोदी जी को रात में रील्स बनानी पड़ रही है।’
'हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे'
सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा ‘मोदी जी रील्स बनाने से नहीं होगा और जो आप सख्त एक्शन लेन की बात कर रहे थे वो एक्शन लीजिए। और वो सख्त एक्शन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो करिए और उसके बाद आप रील्स बनाइए हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे।’
गुरुवार रात शेयर किया था पहला वीडियो
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की रात करीब 12 बजे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने आज होने वाली कैबनिट बैठक की जानकारी दी थी। पीएम ने नीट पेपर लीक को लेकर कई दिनों से चल रहे गुस्से और विरोध के बीच यह वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने साफ कर दिया था पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून लाएगी।
अगली ही रात फिर शेयर किया नया वीडियो
पीएम मोदी ने इसके बाद शुक्रवार रात पेपर लीक मुद्दे पर गुरुवार के वीडियो पर बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए लोगों का आभार जताया। वीडियो पोस्ट में कहा, 'फ्रेंड्स कल रात आपसे जुड़ने का मौका मिला। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस पर जिस प्रकार बड़ी संख्या में आप लोगों ने रिस्पांस किया , सकारात्मक सुझाव दिए उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा, धन्यवाद फ्रेंड्स।'
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