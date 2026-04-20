'हम वर्तमान में विश्वगुरु नहीं हैं, एक समय थे'… ऐसा क्यों बोले BJP नेता मुरली मनोहर जोशी?
भारत के विश्वगुरु के रूप में उभरने और एआई सेंटर के रूप में भी अपनी पहचान बनाने के दौरान संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए देश की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, कहा, 'यह धारणा कि हम विश्वगुरु हैं... मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वर्तमान में हमें इस शब्द का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए।
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार और 'क्वांटम कंप्यूटिंग' में भी इसके उपयोग की वकालत करते हुए सोमवार को कहा कि भारत अब विश्वगुरु नहीं है और इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
जोशी ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने की भी जोरदार वकालत की और कहा कि भीम राव आंबेडकर सहित कई लोगों ने अतीत में इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
'हमें विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए'
भारत के विश्वगुरु के रूप में उभरने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के रूप में भी अपनी पहचान बनाने के दौरान संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए देश की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यह धारणा कि हम विश्वगुरु हैं... मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वर्तमान में हमें इस शब्द का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। हम वर्तमान में विश्वगुरु नहीं हैं। हमें विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए।'
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘सचमुच, एक समय हम विश्वगुरु थे। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि हम वर्तमान में (विश्वगुरु) नहीं हैं।’
'संस्कृत आज बहुत महत्वपूर्ण'
जोशी ने कहा कि इस दृष्टिकोण से, संस्कृत आज बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा देने और 'क्वांटम कंप्यूटिंग' सहित आधुनिक वैज्ञानिक कार्यों में इसके इस्तेमाल की वकालत करते हुए यह बात कही। मैं समझता हूं कि भारत की अभूतपूर्व देन होगी अगर हम संस्कृत को विश्व कम्युनिकेशन की भाषा या जिसको आप कंप्यूटिंग की भाषा कहते हैं उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाए क्योंकि इसी भाषा में वो शक्ति है जो बहुत बड़े ज्ञान के समुद्र को एक सीपी में बंद कर सकती है।'
'देश के युवा संस्कृत सीखें'
उन्होंने आगे कहा 'देश के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वह संस्कृत सीखें। संस्कृत में भाषण करना सीखें, लिखना सीखें और संस्कृत साहित्य को पढ़ें और संस्कृत में जो ज्ञान है जो पढ़ें. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के सभी महत्वपूर्ण लोगों ने इस बात को कहा है।
मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत पर बात करते हुए कहा कि 'परमाणु बम का विस्फोट करने वाले वैज्ञानिक ओपन हाइमर ने जब विस्फोट को देखा तो उसके मुंह से सबसे पहले गीता का वह श्लोक निकला जिसमें भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन था। उसने यह कहा कि विस्फोट देखकर मुझे विराट रूप का दर्शन हो गया।'
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