दिल्ली के इन हिस्सों में 7, 8 और 10 फरवरी को जल संकट, स्टोर करके रख लें पानी

संक्षेप: बोर्ड की ओर से क्षेत्र के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण पहले से ही कर लें। किसी भी आपात स्थिति में, टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। टैंकर के लिए 1916, (सेंट्रल कंट्रोल रूम) नंबर पर कॉल की जा सकती है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जलाशय (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (बीपीएस) की वार्षिक सफाई के चलते 7, 9 और 10 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर की गई है। सूचना के अनुसार पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी।

इन इलाकों में होगी दिक्कत दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 7 फरवरी को श्री निवासपुरी में तो 9 फरवरी को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ईएसआई ओखला फेज-1 में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 10 फरवरी को विपिन गार्डन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सिद्धार्थ एन्क्लेव, जैन रोड, शीशा गोदाम रोड , रामा पार्क, भगवती गार्डन, दीवान एस्टेट लक्ष्मी विहार, सेवा पार्क डी.के. रोड, गुरुद्वारा रोड, सैनिक एन्क्लेव, सैनिक विहार, रक्षा एन्क्लेव, तिलक एन्क्लेव, डिफेंस एन्क्लेव, ईएसआई ओखला फेज-1, सराय जुलैना और साईं एन्क्लेव इत्यादि।