Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीWater supply will be affected due to annual maintenance programme inform Delhi Jal Board
दिल्ली के इन हिस्सों में 7, 8 और 10 फरवरी को जल संकट, स्टोर करके रख लें पानी

दिल्ली के इन हिस्सों में 7, 8 और 10 फरवरी को जल संकट, स्टोर करके रख लें पानी

संक्षेप:

बोर्ड की ओर से क्षेत्र के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण पहले से ही कर लें। किसी भी आपात स्थिति में, टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। टैंकर के लिए 1916, (सेंट्रल कंट्रोल रूम) नंबर पर कॉल की जा सकती है।

Feb 07, 2026 01:18 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जलाशय (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (बीपीएस) की वार्षिक सफाई के चलते 7, 9 और 10 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर की गई है। सूचना के अनुसार पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बोर्ड की ओर से क्षेत्र के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण पहले से ही कर लें। किसी भी आपात स्थिति में, टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। टैंकर के लिए 1916, (सेंट्रल कंट्रोल रूम) नंबर पर कॉल की जा सकती है।

इन इलाकों में होगी दिक्कत

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 7 फरवरी को श्री निवासपुरी में तो 9 फरवरी को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ईएसआई ओखला फेज-1 में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 10 फरवरी को विपिन गार्डन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सिद्धार्थ एन्क्लेव, जैन रोड, शीशा गोदाम रोड , रामा पार्क, भगवती गार्डन, दीवान एस्टेट लक्ष्मी विहार, सेवा पार्क डी.के. रोड, गुरुद्वारा रोड, सैनिक एन्क्लेव, सैनिक विहार, रक्षा एन्क्लेव, तिलक एन्क्लेव, डिफेंस एन्क्लेव, ईएसआई ओखला फेज-1, सराय जुलैना और साईं एन्क्लेव इत्यादि।

ये भी पढ़ें:दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, लोगों की शिकायत पर मंत्री ने लिया ऐक्शन
ये भी पढ़ें:जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली बाइकसवार की जान, DJB ने दी सफाई; क्या एक्शन लिया?
ये भी पढ़ें:जनकपुरी में मौत का गड्ढा: DJB अधिकारियों पर गिरी गाज, कंपनी पर भी कसेगा शिकंजा

क्या है यूजीआर और बीपीएस के फायदे?

आपको बता दें कि पानी की गुणवत्ता, सप्लाई सिस्टम को पानी की गुणवत्ता रखे के लिए यूजीआर और बीपीएस एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया है, जिसमें जलाशयों और पंपिंग सिस्टम से जमा गंदगी, सेडिमेंट और अन्य अशुद्धियों को साफ किया जाता है। ये हर साल किया जाता है जिससे पानी में बैक्टीरिया या अन्य प्रदूषकों की संभावना का खात्मा किया जाता है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Water Delhi Jal Board

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।