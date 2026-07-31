ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? सजा मिलते ही सीएम रेखा गुप्ता ने पूछे 3 तीखे सवाल
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस फैसला का स्वागत किया है और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है।
दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 दिल्ली दंगा में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद दोषी और उनके परिजन कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगे। वहीं ताहिर ने कहा है कि वह अब हाई कोर्ट का रुख करेगा। सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला है।
सीएम ने आम आदमी पार्टी से मांगा जवाब
रेखा गुप्ता ने 'एक्स' हैंडल पर लिखा ‘आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं।’
उन्होंने आगे कहा ‘आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया उसके सपोर्ट में खड़े रहे! उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे! आखिर क्यों? क्या केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बताएंगे? क्या उनकी शह पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी? आज न्याय की जीत हुई है। यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत करता है।’
दोषी ठहराए जाने पर भी आप को घेरा था
रेखा गुप्ता ने इससे पहले 13 जुलाई को जब कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत अन्य पांच दोषियों को दोषी करार दिया तो तभी भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन को केजरीवाल का संरक्षण था। रेखा गुप्ता ने इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन के साथ उसके राजनीतिक संबंध पर जवाब मांगा था।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बोले- दूध का दूध और पानी का पानी हुआ
वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ‘आज दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन को पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में दंगा फैलाने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बर्बर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आज सामने आया है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। कर्मों का भुगतान तो भुगतान पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी। आप लोगों ने जो दिल्ली में दंगा भड़काने की कोशिश और अभी हाल में जंतर-मंतर पर भी आम आदमी पार्टी के गुंडों ने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की। दिल्ली की जनता ने पिछले साल आम आमदी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था और इसबार पंजाब की बारी है।’
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