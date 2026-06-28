लाइन में लगे बिना जलेबी खाना चाहता था, दुकानदार ने नहीं दी तो सिर पर मार दी थी गोली; हत्यारे को उम्रकैद
छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करना कभी-कभी भारी भी पड़ जाता है। एक शख्स ने गुस्से में आकर सिर्फ एक दुकानदार को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने उसे पहले जलेबी नहीं परोसी।
दिल्ली में 12 साल पहले एक जलेबी विक्रेता की सिर्फ इस वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक शख्स को पहले जलेबी नहीं परोसी। कोर्ट ने इस मामले में अब न्याय कर दिया है और हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुना दी है।
मामला 18 फरवरी 2014 का है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर सभी लाइन पर लगे हुए थे तभी अचानक एक शख्स आया और लाइन तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस दौरान दुकानदार ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह आगबबूला हो गया। शख्स ने पहले तो दुकानदार को थप्पड़ जड़ा और फिर पिस्तौल निकालकर करीब से उसके सिर पर गोली चला दी और दुकानदार ने दम तोड़ दिया।
आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था
एडिशन सेशन जज धीरेंद्र राना दोषी नीरज की सजा पर दलीलें सुनीं। नीरज को इसी महीने की शुरआत में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और हथियारों के गैर-कानूनी इस्तेमाल करने के वजह से आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है।
जज ने केस पर क्या-क्या कहा?
8 जून को दिए आदेश में जज ने कहा 'रिकॉर्ड्स को देखने के बाद यह मालूम पड़ता है कि दोषी का दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ था। वह चाहता था कि उसे लाइन में लगे अन्य ग्राहकों से पहले जलेबी परोसी जाए। जब दुकानदार ने ऐसा करने से मना कर दिया तो दोषी ने पहले तो थप्पड़ जड़ दिया और फिर पिस्तौल निकालकर एकदम करीब से उसके सिर पर गोली मार दी।'
उन्होंने बताया कि दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। वहीं नीरज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था और उससे निकली आर्म लाइसेंस बरामद कर लिया गया था।
'शख्स समाज के लिए खतरना नहीं'
जज ने कहा कहा 'मैंने इस मामले में नरमी बरतने लायक क्या परिस्थितियां हैं इसपर विचार किया। दोषी किसी और मामले में शामिल नहीं है। वह इस पूरे मुकदमे के दौरान भी हिरासत में रहा है। शख्स समाज के लिए खतरना नहीं और उसके सुधरने के भी संभावना है।'
'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं रखा
जज ने फैसला सुनाते हुए आगे कहा 'मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दोषी साल 2014 से मुकदमे का सामना कर रहा है और उसका अपना एक परिवार भी है जिसमें पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। ऐसे में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।