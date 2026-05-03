विवेक विहार अग्निकांड: 9 की मौत, सौरभ भारद्वाज बोले- CM रील बनाने में व्यस्त, पिछली घटनाओं से नहीं लिया सबक
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा हमला बोला है। सौरभ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया।
पूर्वी दिल्ली में शाहदरा के विवेक विहार क्षेत्र में चार मंजिला इमारत में रविवार तड़के लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग रविवार तड़के एंयर कंडीशन में ब्लास्ट के कारण लगी। हालांकि सही कारण की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा हमला बोला है। सौरभ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया।
सौरभ ने एक्स पर लिखा 'राजधानी शर्मसार! दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने की एक और घटना, इस आग में 'नौ' लोग जिंदा जल गए। जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई एडिट्स के साथ रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल्ली में आग की पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। सरकार की असंवेदनशीलता उनके शासन के हर पहलू में साफ दिखाई देती है।'
आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल
वहीं आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल लिखा गया कि ‘कब जागेगी बीजेपी सरकार? दिल्ली के शाहदरा में आग लगने से करीब 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चार इंजन वाली भाजपा सरकार बताए कि उसने दिल्ली फायर ब्रिगेड को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए? बेहतर उपकरणों की क्या व्यवस्था की? कितनी ट्रेनिंग दी? ऐसे हादसों में बार-बार लोगों की जान क्यों जा रही है? कुछ दिन पहले ही एक दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी… सरकार ने उस हादसे के बाद क्या कदम उठाए?’
रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना
सीएम रेखा ने घटना को लेकर एक्स पर कहा ‘विवेक विहार की एक इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। हादसे में घायल हुए लोगों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएँ पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें यह कठिन समय सहने की शक्ति प्रदान करें। स्थानीय प्रशासन, डीडीएमए, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। हमारे स्थानीय विधायक और निगम पार्षद भी राहत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है।’
अबतक क्या आया सामने?
आग लगने की ये घटना 8 फ्लैट वाली एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग बी-13 में हुई है। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर दो फ्लैट हैं। दूसरी मंजिल के पीछे वाले फ्लैट में 5 शव,पहले फ्लोर पर एक जबकि तीसरे फ्लोर पर तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इमारत से 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उनका ईलाज जारी है।
मार्च महीने में पालम में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत
दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च को 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। इस घटना पर भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को जमकर घेरा था।
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