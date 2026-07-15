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ईशा ग्रामोत्सव में यूपी, हरियाणा समेत 10 राज्यों के गांव भाग लेंगे

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सद्गुरु द्वारा स्थापित ईशा आउटरीच का ग्रामीण खेल महोत्सव ईशा ग्रामोत्सव-2026 अब उत्तर भारत के गांवों में भी आयोजित होगा। 18वें संस्करण में पहली बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र …

ईशा ग्रामोत्सव में यूपी, हरियाणा समेत 10 राज्यों के गांव भाग लेंगे

नई दिल्ली। सद्गुरु द्वारा स्थापित ईशा आउटरीच का ग्रामीण खेल महोत्सव ईशा ग्रामोत्सव-2026 अब उत्तर भारत के गांवों में भी आयोजित होगा। 18वें संस्करण में पहली बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। इनके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की टीमें भी इसमें भाग लेंगी। 80,000 से अधिक खिलाड़ी एक करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

आयोजकों के अनुसार, इस बार 10 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के करीब 40 हजार गांवों से 80 हजार से अधिक खिलाड़ी 7,000 टीमों के माध्यम से प्रतियोगिता में उतरेंगे। इनमें लगभग 15 हजार महिला खिलाड़ी भी शामिल होंगी। ग्रैंड फिनाले की विजेता वॉलीबॉल और थ्रोबॉल टीमों को पांच-पांच लाख रुपये, उपविजेता टीमों को तीन-तीन लाख रुपये, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

ईशा ग्रामोत्सव के राष्ट्रीय समन्वयक स्वामी पुलका ने कहा कि हर संस्करण के साथ ईशा ग्रामोत्सव का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ईशा ग्रामोत्सव देशभर के 80 हजार से अधिक ग्रामीण खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का राष्ट्रीय मंच देता है।

तीन चरणों में आयोजित होगी

प्रतियोगिता क्लस्टर, डिवीजनल और ग्रैंड फिनाले के तीन चरणों में आयोजित होगी। क्लस्टर मुकाबले जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे, जबकि ग्रैंड फिनाले छह सितंबर को कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र में आदियोगी परिसर में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में क्लस्टर मुकाबले 25-26 जुलाई को लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और मेरठ में होंगे, जबकि एक-दो अगस्त को गौतमबुद्ध नगर में डिवीजनल चरण आयोजित होगा। हरियाणा में, क्लस्टर-स्तरीय मुकाबले 25 और 26 जुलाई को पानीपत, करनाल और अंबाला में होंगे। क्लस्टर मैचों का अगला चरण 1 और 2 अगस्त को हिसार और कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा।

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