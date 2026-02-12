Hindustan Hindi News
नई दिल्लीVande mataram new guidelines AIMIM leader attacks MHA and RSS
'गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम् नहीं कहलवा सकते...' AIMIM नेता का केंद्र पर हमला

संक्षेप:

एआईएमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने नई गाइडलाइन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। गृह मंत्रालय ने 'वंदे मातरम्' को लेकर हाल में गाइडलाइन जारी की हैं।

Feb 12, 2026 04:23 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'वंदे मातरम्' को लेकर हाल में गाइडलाइन जारी की हैं। गाइडलाइन के तहत जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं। एआईएमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने नई गाइडलाइन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते।

जमई ने पीटीआई से बातचीत में कहा 'ये पूरी तरह से तानाशाही है। सरकार इसके जरिए अत्याचार कर रही है। आखिर कहां लिखा है कि 'वंदे मातरम' संविधान का हिस्सा है? यह न तो संविधान का हिस्सा है और न ही राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान का सम्मान हर कोई करता है। जहां तक 'वंदे मातरम्' की बात है, तो सैकड़ों मुस्लिम विद्वानों और उलेमाओं ने पहले भी यह साफ किया है कि यह इस्लाम के एकेश्वरवाद के विश्वास और धार्मिक नैतिकता के खिलाफ है।'

'भाजपा और आरएसएस ने प्रोपेगेंडा बना'

संविधान के आर्टिकल 15, 21, 25 का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ‘इसे थोपना धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। मैंने पहले भी कहा है कि आप मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। भाजपा और आरएसएस ने इसे एक प्रोपेगेंडा बना दिया है और वे इसे मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, अगर मोदी सरकार इतनी ही देशभक्त है, तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने पर लगे हैं।’

'वंदे मातरम्' को लेकर नए प्रोटोकॉल क्या?

'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर गृह मंत्रालय ने पहली बार प्रोटोकॉल तय किए हैं। इसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और गर्वनर के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के सभी छह छंद गाए जाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया था। आपको बता दें कि प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी केंद्र की नई गाइडलाइन को 'एकतरफा और मनमाना' बताया है।

