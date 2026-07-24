पुलिस से इस्तीफा देकर जंतर-मंतर पहुंचा शेर, CJP फाउंडर अभिजीत दीपक ने क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को उत्तराखंड के एक पुलिस जवान का भी समर्थन मिला है। जवान इस्तीफा देकर जंतर-मंतर पर आंदोलन में शामिल होने पहुंचा है। पुलिसकर्मी का नाम शेर सिंह और उनकी तैनाती पिथौरागढ़ में थी।
Cockroach Janata Party Protest Jantar Mantar: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया था जिसके बाद से पुलिस के इस एक्शन की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इस बीच उत्तराखंड के एक पुलिसकर्मी ने नौकरी से इस्तीफा देकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया है। जवान का नाम शेर सिंह है और उनकी तैनाती पिथौरागढ़ में थी। वे हरिद्वार जनपद के रुड़की के रहने वाले हैं।
शेर सिंह जंतर-मंतर पहुंचे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद उन्हें मंच पर बुलाकर उनके इस्तीफे की जानकारी दी है। दीपके ने इस दौरान कहा ‘उत्तराखंड से शेर सिंह जी आए हुए हैं। वे उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद शेर सिंह ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा है और गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहां पर बच्चों की हिफाजत करूंगा।’
मंच से क्या बोले शेर सिंह?
शेर सिंह ने इस दौरान मंच से अपने संबोधन में कहा ‘मैं अब नेताओं को सुरक्षा देने के बजाय लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं आप लोगों और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हूं। अगर न्याय के लिए आवाज उठाना बगावत माना जाता है, तो मैं बागी कहलाने के लिए तैयार हूं।’
बैज अभिजीत दीपके को थमाया
मंच से संबोधन पूरा करने के बाद शेर सिंह ने अपने कंधे से उत्तराखंड पुलिस का बैज हटाया और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीज दीपके को थमा दिया।
देशव्यापी आंदोलन के बीच एंट्री
उत्तराखंड पुलिस के जवान ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में ऐसे समय में शामिल हुए हैं जब आज देशभर के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने इस अभियान का नारा 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' रखा है। पार्टी ने बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है।
20 जून से जंतर-मंतर पर डटे हैं कॉकरोच
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
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